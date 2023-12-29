Arap Bakanın Dil Uzattığı Fahreddin Paşa'ya İngilizler ''Türk Kaplanı'' Demişlerdi!
Arap Bakanın Dil Uzattığı Fahreddin Paşa'ya İngilizler ''Türk Kaplanı'' Demişlerdi!
Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı olan Abdullah b. Zayed'in attığı bir tweet gündeme bomba gibi düştü ve beraberinde birçok tartışmayı meydana getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Abdullah b. Zayed bu tweetinde Fahreddin Paşa'nın 1916'da bölge ahalisine zulmettiğini ve Medine'den çekilirken birçok eseri kaçırttığını ileri sürüyordu.
Ömer Fahreddin (Türkkan) 93 Harbi sonrasında İstanbul'a göçmek zorunda kalan ailelerden birisinin evladıydı.
Savaş sırasında güneyde görevlendirilen Fahreddin Paşa, bölgeye tehcir edilen ahalinin sevk ve idaresiyle alakadar oldu.
31 Mayıs 1916'da Fahreddin Paşa Medine'ye ulaştıktan birkaç gün sonra Şerif Hüseyin'in İngiliz tazyikli isyanı patlak verdi.
Mevcut durum karşısında Fahreddin Paşa şehrin düşmesi ihtimali belirince, kutsal emanetleri başkente yollamayı kararlaştırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
I. Dünya Savaşı sonuna kadar Medine'de sürdürülen savunma, Türk sebatının en parlak örneklerinden birisi haline geldi.
İngilizler tarafından ''Türk Kaplanı'' denilen Fahreddin Paşa, Mondros Ateşkesinden sonra bile teslim olmadı!
İngilizler tarafından tutuklandıktan kısa süre sonra İstanbul'da kurulan savaş mahkemesinde, savaşta görev yapmış birçok Osmanlı subay ve paşasıyla birlikte yargılanarak idama mahkum edildi
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda