Arap Bakanın Dil Uzattığı Fahreddin Paşa'ya İngilizler ''Türk Kaplanı'' Demişlerdi!

İşte bugün Abdullah b. Zayed attığı tweetle tam da bu olayı eleştirmekte ve Fahreddin Paşa'nın bu emanetleri İstanbul'a göndermesini bir nevi hırsızlık olarak nitelemektedir. Arap bakanın hatası, geçmişi bugünün şartlarıyla değerlendirmektir. Zira söz konusu devirde Osmanlı'nın olan bir şehirden bazı eşyaların ülke başkentine gönderilmesi hırsızlık olarak değerlendirilemez.