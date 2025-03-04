Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Cengiz Ünder Transferinin Perde Arkasını Anlattı!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Cengiz Ünder Transferinin Perde Arkasını Anlattı!
Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum'a katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adalı, devre arası transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'le görüştüklerini doğrularken oyuncunun tepkiler üzerine siyah-beyazlı kulübü tercih etmediğini söyledi.
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Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelmiş, zamanla gözden düşmüştü.
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Beşiktaş'a transferi son anda iptal oldu.
Serdal Adalı, "Cengiz Ünder transferinden taraftarın tepkisi nedeniyle mi vazgeçtiniz?" sorusuna yanıt verdi.
"Galatasaray maçını yabancı hakem yönetecek" dedi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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