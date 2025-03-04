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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Cengiz Ünder Transferinin Perde Arkasını Anlattı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Cengiz Ünder Transferinin Perde Arkasını Anlattı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.03.2025 - 22:49

Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum'a katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adalı, devre arası transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'le görüştüklerini doğrularken oyuncunun tepkiler üzerine siyah-beyazlı kulübü tercih etmediğini söyledi.

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Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelmiş, zamanla gözden düşmüştü.

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelmiş, zamanla gözden düşmüştü.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sarı-lacivertli kulübünde bir türlü istikrarlı bir performans ortaya koyamamıştı. Üst üste yaşadığı sakatlıklar sonrası Mourinho, kadroya giremeyen milli oyuncuyu takımdan gönderme kararı almıştı.

Beşiktaş'a transferi son anda iptal oldu.

Beşiktaş'a transferi son anda iptal oldu.

Bu sezonun kış transfer döneminde kesin olarak çıkan ayrılık kararı Cengiz'i takım aramaya itmiş, Beşiktaş devreye girmişti. Siyah-beyazlı kulübün hem Fenerbahçe hem de Cengiz'le anlaştığı futbol gündemine bomba gibi düşmüştü. 'Transfer bitti' haberleri sonrası Beşiktaş taraftarının büyük bir çoğunluğu bu hamlenin yanlış olduğunu savunmuş, transfer gerçekleşmemişti. 27 yaşındaki oyuncu, MLS ekibi Los Angeles'a kiralanmıştı.

Serdal Adalı, "Cengiz Ünder transferinden taraftarın tepkisi nedeniyle mi vazgeçtiniz?" sorusuna yanıt verdi.

Serdal Adalı, "Cengiz Ünder transferinden taraftarın tepkisi nedeniyle mi vazgeçtiniz?" sorusuna yanıt verdi.

Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum'a katılan Beşiktaş Başkanı şunları söyledi:

'Hayır. İlk hocayla oturduk. Bilgi aldığımız iki scout ekibinin listesinde de Cengiz Ünder ve Rıdvan Yılmaz vardı. Buraları yerli futbolcu varsa diğer bölgeler için elimiz rahatlar fikriyle çıktı. Herkes yazdı çizdi. İşin mali yönünde... Cengiz'den kaynaklanan bir konu değil, Fenerbahçe'den kaynaklanan hadiseler oldu. Cengiz, kendi de işin açığı, 'İstenmediğim yere gitmeyeyim' demiş menajerine. Herkes öğrensin; sosyal medyanın tepkisiyle ne adam alırım, ne adam veririm, ne de vazgeçerim. Gelsin, transferi sosyal medya yapsın o zaman.' 

"Galatasaray maçını yabancı hakem yönetecek" dedi.

"Galatasaray maçını yabancı hakem yönetecek" dedi.

'Beşiktaş'ın maçlarında özellikle derbilerde, geçenlerde de söyledim, iyi bir kapı açılmadı, onu ilk gün söyledim, çok hoş bir hadise değil. Hakemlerden en fazla canı yanan camia biziz. Roman yaparım yazmakla. Biz her zaman Türk hakemlerine olan güvenimizi, inancımızı yitirmedik. Madem bir kapı açıldı, Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerini mümkünse aynı hakem ekibi, yoksa aynı kalitede hakem ekibiyle yönetilsin istiyoruz. Söylediğimin ertesi sabahı TFF'ye dilekçe verdik resmen. Olumlu olumsuz bir cevap gelmedi. Önümüzdeki Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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