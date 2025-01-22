Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Kendini Buldu: Athletic Club Engeli Dört Golle Geçildi
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Kendini Buldu: Athletic Club Engeli Dört Golle Geçildi
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin yenilgisiz üç takımından biri olan Athletic'i sahasında mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip, sonucun oldukça kritik olduğu mücadeleden üç puanla ayrılarak play-off için önemli bir zafer elde etti.
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Geçtiğimiz günlerde takımı son olarak Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer'e emanet eden Beşiktaş, yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.
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Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Athletic'i 4-1'le geçti ve puanını 9'a yükseltti.
Goller; Rashica (2), Rafa Silva ve Joao Mario'dan geldi.
Solskjaer yönetimindeki temsilcimiz, 30 Ocak'ta Twente deplasmanına çıkacak.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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