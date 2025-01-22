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Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Kendini Buldu: Athletic Club Engeli Dört Golle Geçildi

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Kendini Buldu: Athletic Club Engeli Dört Golle Geçildi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.01.2025 - 20:27

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin yenilgisiz üç takımından biri olan Athletic'i sahasında mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip, sonucun oldukça kritik olduğu mücadeleden üç puanla ayrılarak play-off için önemli bir zafer elde etti.

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Geçtiğimiz günlerde takımı son olarak Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer'e emanet eden Beşiktaş, yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Geçtiğimiz günlerde takımı son olarak Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer'e emanet eden Beşiktaş, yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Athletic'i 4-1'le geçti ve puanını 9'a yükseltti.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Athletic'i 4-1'le geçti ve puanını 9'a yükseltti.

Goller; Rashica (2), Rafa Silva ve Joao Mario'dan geldi.

Goller; Rashica (2), Rafa Silva ve Joao Mario'dan geldi.

Solskjaer yönetimindeki temsilcimiz, 30 Ocak'ta Twente deplasmanına çıkacak.

Solskjaer yönetimindeki temsilcimiz, 30 Ocak'ta Twente deplasmanına çıkacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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