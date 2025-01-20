Beşiktaş-Athletic Bilbao Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Beşiktaş-Athletic Bilbao Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Maça az bir zaman kalmışken pek çok kişi maçın hangi gün oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.
Peki, Beşiktaş Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte, karşılaşma öncesi merak ettiğiniz detaylar...
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Beşiktaş-Athletic Bilbao Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
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Beşiktaş-Athletic Bilbao Maçı Hangi Kanalda?
Zorlu karşılaşma öncesi temsilcimiz Beşiktaş, topladığı 6 puanla 28. sırada yer alıyor. İspanyol ekibi Athletic Bilbao ise 6 maçta topladığı 16 puanla Avrupa Ligi'nde 2. sırada yer alıyor.
Beşiktaş-Athletic Bilbao Maçının Hakemi Kim?
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