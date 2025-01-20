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Beşiktaş-Athletic Bilbao Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Beşiktaş-Athletic Bilbao Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
20.01.2025 - 16:43

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Maça az bir zaman kalmışken pek çok kişi maçın hangi gün oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Peki, Beşiktaş Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte, karşılaşma öncesi merak ettiğiniz detaylar...

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Beşiktaş-Athletic Bilbao Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Beşiktaş-Athletic Bilbao Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Beşiktaş-Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi maçı 22 Ocak Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak.

Beşiktaş-Athletic Bilbao Maçı Hangi Kanalda?

Beşiktaş-Athletic Bilbao Maçı Hangi Kanalda?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Zorlu karşılaşma öncesi temsilcimiz Beşiktaş, topladığı 6 puanla 28. sırada yer alıyor. İspanyol ekibi Athletic Bilbao ise 6 maçta topladığı 16 puanla Avrupa Ligi'nde 2. sırada yer alıyor.

Zorlu karşılaşma öncesi temsilcimiz Beşiktaş, topladığı 6 puanla 28. sırada yer alıyor. İspanyol ekibi Athletic Bilbao ise 6 maçta topladığı 16 puanla Avrupa Ligi'nde 2. sırada yer alıyor.

Beşiktaş-Athletic Bilbao Maçının Hakemi Kim?

Beşiktaş-Athletic Bilbao Maçının Hakemi Kim?

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Athletic Bilbao ile oynayacağı maçı Avusturyalı Hakem Julian Weinberger yönetecek. Avusturyalı hakemin yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak da Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Stefan Ebner görev yapacak.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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