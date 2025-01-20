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Galatasaray-Dinamo Kiev Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Galatasaray-Dinamo Kiev Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
20.01.2025 - 10:38

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta mücadelesi, ilk 8'e kalma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. Karşılaşmaya az bir zaman kalmışken maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Aradığınız soruların cevabını burada bulabilirsiniz.

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Galatasaray-Dinamo Kiev Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Galatasaray-Dinamo Kiev Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Galatasaray-Dinamo Kiev maçı 21 Ocak Salı günü saat 18.30'da başlayacak.

Galatasaray-Dinamo Kiev Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Galatasaray-Dinamo Kiev Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Merakla beklenen Galatasaray-Dinamo Kiev karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Kupa 2'de yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Dinamo Kiev maçından da 3 puanla ayrılarak ilk 8 hedefine emin adımlarla ilerlemek istiyor.

Kupa 2'de yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Dinamo Kiev maçından da 3 puanla ayrılarak ilk 8 hedefine emin adımlarla ilerlemek istiyor.

Galatasaray-Dinamo Kiev Maçının Hakemi Kim?

Galatasaray-Dinamo Kiev Maçının Hakemi Kim?

Galatasaray-Dinamo Kiev maçında Estonyalı Hakem Kristo Tohver düdük çalacak. RAMS Park'ta oynanacak müsabakada Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Kevin Kaivoja görev yapacak.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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