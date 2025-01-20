UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta mücadelesi, ilk 8'e kalma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. Karşılaşmaya az bir zaman kalmışken maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Aradığınız soruların cevabını burada bulabilirsiniz.