Beşiktaş 10 Numarayı 18 Yaşındaki Genç Yıldızına Emanet Etti

Beşiktaş transferde yeni bir döneme girdi. Günü kurtarmak için transfer yapmak istemediğini söyleyen Başkan Serdal Adalı, 18 yaşındaki genç yıldızı ile kameralar karşısına geçti. Ekvadorlu genç yıldız Beşiktaş'ın yeni yıldız adayı olarak ligimizde mücadele edecek. Potansiyelli bir isim olan Keny Arroyo için kulüp resmi sitesinden de övgü dolu sözler sarf edildi.