Beşiktaş 10 Numarayı 18 Yaşındaki Genç Yıldızına Emanet Etti
Beşiktaş 10 Numarayı 18 Yaşındaki Genç Yıldızına Emanet Etti
Beşiktaş transferde yeni bir döneme girdi. Günü kurtarmak için transfer yapmak istemediğini söyleyen Başkan Serdal Adalı, 18 yaşındaki genç yıldızı ile kameralar karşısına geçti. Ekvadorlu genç yıldız Beşiktaş'ın yeni yıldız adayı olarak ligimizde mücadele edecek. Potansiyelli bir isim olan Keny Arroyo için kulüp resmi sitesinden de övgü dolu sözler sarf edildi.
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Transferde suskunluğunu bozan Beşiktaş, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo ile sözleşme imzaladı.
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18 yaşındaki yıldıza Beşiktaş 10 numarayı teslim ederek bu transfere verdiği önemi gösterdi.
Serdal Adalı'nın yer aldığı imza töreni için resmi sitede, "Sahip olduğu yetenek ve potansiyelle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Keny Alexander Arroyo Alvarado’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." dendi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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