onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Beşiktaş 10 Numarayı 18 Yaşındaki Genç Yıldızına Emanet Etti

Beşiktaş 10 Numarayı 18 Yaşındaki Genç Yıldızına Emanet Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.02.2025 - 10:37

Beşiktaş transferde yeni bir döneme girdi. Günü kurtarmak için transfer yapmak istemediğini söyleyen Başkan Serdal Adalı, 18 yaşındaki genç yıldızı ile kameralar karşısına geçti. Ekvadorlu genç yıldız Beşiktaş'ın yeni yıldız adayı olarak ligimizde mücadele edecek. Potansiyelli bir isim olan Keny Arroyo için kulüp resmi sitesinden de övgü dolu sözler sarf edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Transferde suskunluğunu bozan Beşiktaş, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo ile sözleşme imzaladı.

Transferde suskunluğunu bozan Beşiktaş, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo ile sözleşme imzaladı.

18 yaşındaki yıldıza Beşiktaş 10 numarayı teslim ederek bu transfere verdiği önemi gösterdi.

18 yaşındaki yıldıza Beşiktaş 10 numarayı teslim ederek bu transfere verdiği önemi gösterdi.

Serdal Adalı'nın yer aldığı imza töreni için resmi sitede, "Sahip olduğu yetenek ve potansiyelle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Keny Alexander Arroyo Alvarado’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." dendi.

Serdal Adalı'nın yer aldığı imza töreni için resmi sitede, "Sahip olduğu yetenek ve potansiyelle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Keny Alexander Arroyo Alvarado’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." dendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın