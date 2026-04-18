Bergüzar Korel Hakkında Merak Edilenler: Kariyeri, Aşk Hayatı ve Yeni Projeleri

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.04.2026 - 10:46

Bergüzar Korel, sadece duru güzelliğiyle değil, canlandırdığı derinlikli karakterlerle de Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 'Binbir Gece'nin Şehrazat'ından 'Vatanım Sensin'in Azize'sine uzanan bu başarı öyküsü, şimdilerde Londra ve İstanbul arasındaki yeni yaşamıyla devam ediyor. İşte sosyal medyanın ve ekranların en çok konuşulan ismi Bergüzar Korel’in hayatına dair tüm detaylar.

Bergüzar Korel’in Biyografisi, Kimdir?

27 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Bergüzar Korel, tam anlamıyla bir 'sanatçı aile'nin içine doğdu. Türk sinemasının efsane isimleri Tanju Korel ve Hülya Darcan’ın kızı olan Bergüzar, genlerindeki yeteneği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim alarak profesyonelliğe döktü. Boyu, zarafeti ve karakteristik yüz hatlarıyla her zaman dikkat çeken oyuncu, okul yıllarında profesyonel olarak voleybolla da ilgilendi.

Kariyerindeki Dönüm Noktaları ve Popüler Dizileri

Korel’in kariyerindeki asıl kırılma noktası, 2006 yılında başlayan ve tüm dünyada izlenme rekorları kıran 'Binbir Gece' dizisidir. 'Şehrazat' karakteriyle kazandığı Altın Kelebek ödülü, onun bir star olduğunu tescilledi.

  • Kurtlar Vadisi Irak: Sinemadaki ilk büyük çıkışı.

  • Karadayı: Kenan İmirzalıoğlu ile yakaladığı uyum ve Feride Hakime performansı unutulmazlar arasına girdi.

  • Vatanım Sensin: Milli mücadele dönemini anlatan bu yapımda eşi Halit Ergenç ile başrolü paylaşarak dramdaki ustalığını konuşturdu.

  • Düğüm: Prime Video'nun ilk Türk orijinal dizisiyle dijital dünyaya da damgasını vurdu.

Özel Hayatı: Halit Ergenç ile Aşkı

Bergüzar Korel denilince akla gelen ilk şey, örnek gösterilen mutlu evliliği. 2009 yılında 'Binbir Gece'deki partneri Halit Ergenç ile dünyaevine giren güzel oyuncu, magazin dünyasının 'en yakışan çifti' unvanını yıllardır kimseye kaptırmadı. Çiftin bu mutlu evlilikten Ali, Han ve Leyla adında üç çocukları bulunuyor. Şimdilerde çocuklarının eğitimi için Londra’da yaşayan aile, sık sık Türkiye’ye iş projeleri için dönüyor.

Serveti ve Yeni Projeleri (2026)

Yıllardır en çok kazanan kadın oyuncular listesinin üst sıralarında yer alan Korel, reklam anlaşmaları ve dijital platform projeleriyle servetini büyütmeye devam ediyor. 2026 yılı itibarıyla kendisini yeni nesil dijital platform dizilerinde ve uluslararası yapımlarda görmeye devam edeceğiz. 

Bergüzar Korel’in en güncel ve öne çıkan projesi, İlk ve Son dizisinin 3. sezonu oldu. Oyuncu, bu projede Timuçin Esen ile başrolü paylaşıyor. 

Dizi, her sezon farklı bir ilişki hikâyesini anlatan bir yapım ve bu sezonda Korel “Güneş” karakterine hayat veriyor. Hikâye, yıllara yayılan inişli çıkışlı bir ilişkiyi merkezine alıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Bergüzar Korel kaç yaşında ve aslen nereli?

Bergüzar Korel 1982 doğumludur, şu an 43 yaşındadır. İstanbulludur ancak kökenleri aile tarafından Girit ve Arnavutluk'a dayanmaktadır.

Bergüzar Korel kaç kilo verdi?

Son dönemde sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken oyuncu, sıkı bir diyet ve spor programıyla yaklaşık 20 kilo vererek büyük bir fiziksel değişim yaşadı.

Bergüzar Korel şu an nerede yaşıyor?

Oyuncu, eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla birlikte ağırlıklı olarak Londra'da yaşıyor; projeleri için sık sık İstanbul'a geliyor.

Bergüzar Korel'in kaç çocuğu var?

Korel'in Ali, Han ve Leyla isminde toplamda 3 çocuğu vardır.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
