Berfu Yenenler, Eşi Eser Yenenler'i Evdeki Kameralarından İzlediğini İtiraf Etti
Berfu Yenenler, Eşi Eser Yenenler'i Evdeki Kameralarından İzlediğini İtiraf Etti
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=KmXOv...
Sarf ettiği sözlerle sık sık gündem olan Berfu Yenenler, Mesut Can Tomay ve Ali Biçim'in podcastine konuk oldu. Yine cesur itiraflarda bulunan Yenenler, eşi Eser Yenenler'i evdeki kameralardan izlediğini söyledi.
KAYNAK: Mesut Can Tomay/ S.O.B.A Podcast
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Son dönemin en sansasyonel isimlerinden biri hiç şüphesiz Berfu Yenenler.
Nefret ettiği kişiler için kara listesi olduğunu belirtmesinden tutun da kendisini eleştiren kişileri engellemesiyle sık sık gündem olan Berfu Yenenler, bu defa eşi Eser Yenenler'le ilgili yaptığı itirafla şaşırttı.
Mesut Can Tomay ve Ali Biçim'in sunduğu podcast serisi S.O.B.A'ya konuk olan Berfu Yenenler, eşini evdeki kameralardan izlediğini itiraf etti.
"Evde kamera var sürekli bakıyorum" demesinin üzerine Tomay'dan "Yapma şu adama ben üzülüyorum" yanıtı alan Yenenler sözlerine şöyle devam etti:
"Çocuklara bakmak için var kamera arada kocamıza da bakıyoruz. O da bana bakıyor."
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Ali Biçim'in "Eser ne yazıyor acaba diye x4 zoom yapıyor musun?" sorusuna "Evet" yanıtı veren Berfu Yenenler'e Biçim "Sen eve böcek de koyuyorsundur" dedi.
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