Berfu Yenenler, Eşi Eser Yenenler'i Evdeki Kameralarından İzlediğini İtiraf Etti

Sarf ettiği sözlerle sık sık gündem olan Berfu Yenenler, Mesut Can Tomay ve Ali Biçim'in podcastine konuk oldu. Yine cesur itiraflarda bulunan Yenenler, eşi Eser Yenenler'i evdeki kameralardan izlediğini söyledi.

KAYNAK: Mesut Can Tomay/ S.O.B.A Podcast