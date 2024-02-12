Berfu Yenenler, Eser Yenenler'e Uçan Tekme Attı! 12 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Berfu Yenenler, Eser Yenenler'e Uçan Tekme Attı! 12 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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1. Melike Şahin, Bostancı konseri fotoğraflarına yenilerini ekledi.
2. Hazar Ergüçlü:
3. Zeynep Bastık:
4. Aslı Kızmaz'dan ayna paylaşımı geldi.
5. Burak Yamantürk ve Kıvanç Tatlıtuğ mutfağa girdi.
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6. Çağla Şikel, güzelliğiyle büyüledi.
7. İrem Derici, yeni haftaya yoğun iş temposuyla başladı.
8. Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e uçan tekme attı.
9. Hande Erçel:
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