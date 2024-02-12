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Berfu Yenenler, Eser Yenenler'e Uçan Tekme Attı! 12 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Berfu Yenenler, Eser Yenenler'e Uçan Tekme Attı! 12 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
12.02.2024 - 20:12

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Melike Şahin, Bostancı konseri fotoğraflarına yenilerini ekledi.

2. Hazar Ergüçlü:

3. Zeynep Bastık:

4. Aslı Kızmaz'dan ayna paylaşımı geldi.

4. Aslı Kızmaz'dan ayna paylaşımı geldi.

5. Burak Yamantürk ve Kıvanç Tatlıtuğ mutfağa girdi.

5. Burak Yamantürk ve Kıvanç Tatlıtuğ mutfağa girdi.
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6. Çağla Şikel, güzelliğiyle büyüledi.

6. Çağla Şikel, güzelliğiyle büyüledi.

7. İrem Derici, yeni haftaya yoğun iş temposuyla başladı.

8. Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e uçan tekme attı.

9. Hande Erçel:

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