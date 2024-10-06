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Beraber Çıkmak İstemediler: Sergen Yalçın'ın Yeni Aşkı Takım Arkadaşının Eski Eşi mi?

Beraber Çıkmak İstemediler: Sergen Yalçın'ın Yeni Aşkı Takım Arkadaşının Eski Eşi mi?

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
06.10.2024 - 11:46

Beşiktaş'ın efsane golcülerinden Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır, şu günlerde karşımıza yorumcu olarak çıkan Sergen Yalçın ile bir kez daha birlikte görüntülendi.

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Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile beraberliğini açıklayan Acun Ilıcalı, eylül ayının başında dördüncü kez damat olmuştu.

Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile beraberliğini açıklayan Acun Ilıcalı, eylül ayının başında dördüncü kez damat olmuştu.

Birçok ünlü isim düğüne katılırken Sergen Yalçın'ın, takım arkadaşlarından Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile geceye gelmesi dikkat çekmişti.

Birçok ünlü isim düğüne katılırken Sergen Yalçın'ın, takım arkadaşlarından Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile geceye gelmesi dikkat çekmişti.

O dönem ikilinin yakın arkadaş olduğu ifade edilmiş, kendi ağızlarından olmasa da aşk iddialarının gerçek olmadığı vurgulanmıştı.

O dönem ikilinin yakın arkadaş olduğu ifade edilmiş, kendi ağızlarından olmasa da aşk iddialarının gerçek olmadığı vurgulanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde yine bir gecede bir araya gelen Çakır ve Yalçın, bu kez beraber görüntülenmek istemedi. Yalçın, başka bir arkadaşının aracına binerek Çakır’ı takip etmeyi tercih etti.

Geçtiğimiz günlerde yine bir gecede bir araya gelen Çakır ve Yalçın, bu kez beraber görüntülenmek istemedi. Yalçın, başka bir arkadaşının aracına binerek Çakır’ı takip etmeyi tercih etti.

İşte o anlar 👇

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