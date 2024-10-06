Beraber Çıkmak İstemediler: Sergen Yalçın'ın Yeni Aşkı Takım Arkadaşının Eski Eşi mi?
Beraber Çıkmak İstemediler: Sergen Yalçın'ın Yeni Aşkı Takım Arkadaşının Eski Eşi mi?
Beşiktaş'ın efsane golcülerinden Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır, şu günlerde karşımıza yorumcu olarak çıkan Sergen Yalçın ile bir kez daha birlikte görüntülendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile beraberliğini açıklayan Acun Ilıcalı, eylül ayının başında dördüncü kez damat olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birçok ünlü isim düğüne katılırken Sergen Yalçın'ın, takım arkadaşlarından Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile geceye gelmesi dikkat çekmişti.
O dönem ikilinin yakın arkadaş olduğu ifade edilmiş, kendi ağızlarından olmasa da aşk iddialarının gerçek olmadığı vurgulanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde yine bir gecede bir araya gelen Çakır ve Yalçın, bu kez beraber görüntülenmek istemedi. Yalçın, başka bir arkadaşının aracına binerek Çakır’ı takip etmeyi tercih etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın