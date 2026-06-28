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Ben Gerçek Bir Sinefilim mi Diyorsun? O Zaman Bu Testte 10/10 Yapmalısın!

Ben Gerçek Bir Sinefilim mi Diyorsun? O Zaman Bu Testte 10/10 Yapmalısın!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
28.06.2026 - 20:01
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Ben yılda yüzlerce film izlerim, yönetmeninden oyuncusuna her detayı ezbere bilirim' diyenlerden misin? Yoksa popüler kültürün getirdiği o kült sahnelerle mi yetiniyorsun? Bugün sinema salonlarının loş ışıklarından çıkıp sinema tarihinin en ikonik köşelerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. 

Kendine güveniyorsan haydi başla!

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Ben Gerçek Bir Sinefilim mi Diyorsun? O Zaman Bu Testte 10/10 Yapmalısın!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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