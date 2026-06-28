Ben Gerçek Bir Sinefilim mi Diyorsun? O Zaman Bu Testte 10/10 Yapmalısın!
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Ben yılda yüzlerce film izlerim, yönetmeninden oyuncusuna her detayı ezbere bilirim' diyenlerden misin? Yoksa popüler kültürün getirdiği o kült sahnelerle mi yetiniyorsun? Bugün sinema salonlarının loş ışıklarından çıkıp sinema tarihinin en ikonik köşelerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz.
Kendine güveniyorsan haydi başla!
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Ben Gerçek Bir Sinefilim mi Diyorsun? O Zaman Bu Testte 10/10 Yapmalısın!
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