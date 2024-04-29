Ben Ekonomistim Diyenler İçin: Kendi Para Politikanızı Oluşturup Yönetebileceğiniz En İyi 10 Ekonomi Oyunu

SimCity serisi, şehir kurma ve yönetme üzerine, klasikleşmiş bir oyun. Kendi şehrinizi inşa ediyor ve yönetiyorsunuz. Ekonomik büyüme, nüfus artışı, altyapı geliştirme ve bütçe yönetimi gibi faktörleri dikkate alarak şehirlerinizi planlamanız, ticaret ve sanayi gibi ekonomik faaliyetleri dengelemek için stratejik kararlar almanız gerekiyor.

Hem yaratıcılığınızı hem de stratejik becerilerinizi kullanabileceğiniz harika bir oyun serisi.