Ben Ekonomistim Diyenler İçin: Kendi Para Politikanızı Oluşturup Yönetebileceğiniz En İyi 10 Ekonomi Oyunu
Ben Ekonomistim Diyenler İçin: Kendi Para Politikanızı Oluşturup Yönetebileceğiniz En İyi 10 Ekonomi Oyunu
Eğer kendi politikalarınızı oluşturup, sistemi yönettiğiniz oyunlardan keyif alıyorsanız ve ekonomiye ilginiz varsa doğru yerdesiniz! İşte sizin için seçtiğimiz, strateji becerilerinizi geliştirirken eğlenceli bir deneyim sunacak 10 muhteşem oyun!
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1. SimCity Serisi
2. X4: Foundation
3. Anno 1800
4. Rise of Industry
5. Offworld Trading Company
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6. Cities: Skylines
7. EVE Online
8. Factorio
9. Victoria 3
10. Tropico Serisi
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