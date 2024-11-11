Belli ki Kahkahaya Doyacağız: Ali Atay ve Serkan Keskin'in Yeni Dizisi Anonim'in Yayın Tarihi Belli Oldu

Leyla ile Mecnun efsanesini hayatımıza kazandıran Ali Atay, yepyeni bir diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Serkan Keskin ve Mehmet Özgür'ün de yer alacağı ve kahkahaya doyacağımız dizi Exxen'de yayınlanacak. Anonim adı verilen ve daha önce tanıtımı yayınlanan diziyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Anonim'in yayın tarihi sonunda belli oldu!

Bakalım kahkahaya boğacak dizi ne zaman yayınlanacakmış?