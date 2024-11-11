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Belli ki Kahkahaya Doyacağız: Ali Atay ve Serkan Keskin'in Yeni Dizisi Anonim'in Yayın Tarihi Belli Oldu

Belli ki Kahkahaya Doyacağız: Ali Atay ve Serkan Keskin'in Yeni Dizisi Anonim'in Yayın Tarihi Belli Oldu

Ali Atay
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.11.2024 - 00:47

Leyla ile Mecnun efsanesini hayatımıza kazandıran Ali Atay, yepyeni bir diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Serkan Keskin ve Mehmet Özgür'ün de yer alacağı ve kahkahaya doyacağımız dizi Exxen'de yayınlanacak. Anonim adı verilen ve daha önce tanıtımı yayınlanan diziyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Anonim'in yayın tarihi sonunda belli oldu!

Bakalım kahkahaya boğacak dizi ne zaman yayınlanacakmış?

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Ali Atay ve Serkan Keskin efsanesine Leyla ile Mecnun'dan bu yana hakimiz. Bu ikilinin seyir zevkini bir kez edindiğinizde bir daha unutmak mümkün olmuyor tabii...

Ali Atay ve Serkan Keskin efsanesine Leyla ile Mecnun'dan bu yana hakimiz. Bu ikilinin seyir zevkini bir kez edindiğinizde bir daha unutmak mümkün olmuyor tabii...

İzleyicinin bu ikili konusundaki ısrarı çok şükür ki yanıt buldu. Ali Atay yeni dizisini duyurdu!

İzleyicinin bu ikili konusundaki ısrarı çok şükür ki yanıt buldu. Ali Atay yeni dizisini duyurdu!

Ali Atay, Serkan Keskin ve Mehmet Özgür'ün başrollerini paylaştığı Anonim adlı dizinin Exxen'de yayınlanacağı açıklanmıştı.

Ali Atay, Serkan Keskin ve Mehmet Özgür'ün başrollerini paylaştığı Anonim adlı dizinin Exxen'de yayınlanacağı açıklanmıştı.

Diziyi bekleyenlere müjde, yayın tarihi sonunda belli oldu! Bu muhteşem ekiple 22 Kasım'da buluşuyoruz!

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