Aynı Konudan Ağzı Yanmıştı: Didem Soydan 'Esas Oğlan'ın Fragmanı Yasaklanınca Çıldıran Hadise'ye Destek Çıktı!

Başrollerinde Hadise ve Seda Bakan'ın yer aldığı 'Esas Oğlan' dizisinin fragmanı TikTok cephesinde büyük olay oldu. Cinsellik barındırdığı gerekçesiyle yasaklanan fragman sonrası önce Hadise sonra da Seda Bakan ateş püskürdü. İki isme bir kesimden destek yağarken bir kesimden de eleştiri geldi. Destekçiler arasında yer alan Didem Soydan, yıllardır uğraştığı sorunu açıklayarak Hadise'nin arkasında durdu. Soydan'ın ima dolu ifadeleri dikkatlerden kaçmadı.