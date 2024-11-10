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Aynı Konudan Ağzı Yanmıştı: Didem Soydan 'Esas Oğlan'ın Fragmanı Yasaklanınca Çıldıran Hadise'ye Destek Çıktı!

Aynı Konudan Ağzı Yanmıştı: Didem Soydan 'Esas Oğlan'ın Fragmanı Yasaklanınca Çıldıran Hadise'ye Destek Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
10.11.2024 - 17:05

Başrollerinde Hadise ve Seda Bakan'ın yer aldığı 'Esas Oğlan' dizisinin fragmanı TikTok cephesinde büyük olay oldu. Cinsellik barındırdığı gerekçesiyle yasaklanan fragman sonrası önce Hadise sonra da Seda Bakan ateş püskürdü. İki isme bir kesimden destek yağarken bir kesimden de eleştiri geldi. Destekçiler arasında yer alan Didem Soydan, yıllardır uğraştığı sorunu açıklayarak Hadise'nin arkasında durdu. Soydan'ın ima dolu ifadeleri dikkatlerden kaçmadı.

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Hadise ve Seda Bakan'ın başrollerini paylaştığı 'Esas Oğlan' dizisi sosyal medyanın gündemine oturdu biliyorsunuz.

Hadise ve Seda Bakan'ın başrollerini paylaştığı 'Esas Oğlan' dizisi sosyal medyanın gündemine oturdu biliyorsunuz.

22 Kasım'da dijital bir platformda yayınlanmaya hazırlanan mini dizinin fragmanı büyük beğeni toplasa da bir kesim tarafından topa tutuldu.

22 Kasım'da dijital bir platformda yayınlanmaya hazırlanan mini dizinin fragmanı büyük beğeni toplasa da bir kesim tarafından topa tutuldu.

Ancak asıl olay ise, gündeme oturan fragmanın popüler sosyal medya platformu TikTok tarafından cinsel içerikli olduğu iddiasıyla topluluk kurallarını ihlal ettiğini öne sürüp yasaklaması oldu.

Ancak asıl olay ise, gündeme oturan fragmanın popüler sosyal medya platformu TikTok tarafından cinsel içerikli olduğu iddiasıyla topluluk kurallarını ihlal ettiğini öne sürüp yasaklaması oldu.

Yaşananlar üzerine ateş püsküren Hadise adeta açtı ağzını yumdu gözünü! Ünlü şarkıcı "Zihniyetler değiştikçe ülkemizde her şey güzelleşecek. Yasaklasanız da biz düşüncelerimizi özgürce paylaşmaya ve hikayelerimizi anlatmaya devam edeceğiz" diyerek tepki gösterdi.

Yaşananlar üzerine ateş püsküren Hadise adeta açtı ağzını yumdu gözünü! Ünlü şarkıcı "Zihniyetler değiştikçe ülkemizde her şey güzelleşecek. Yasaklasanız da biz düşüncelerimizi özgürce paylaşmaya ve hikayelerimizi anlatmaya devam edeceğiz" diyerek tepki gösterdi.

Ortalık karışıkken kimileri Hadise ve Seda Bakan'a destek verirken kimileri de tepki gösterdi. Demo da tepkisiz kalmayanlardan oldu.

Hadise'nin isyan dolu tepkisine en büyük desteklerden biri de aynı konudan uzun zamandır muzdarip olan Didem Soydan'dan geldi.

Hadise'nin isyan dolu tepkisine en büyük desteklerden biri de aynı konudan uzun zamandır muzdarip olan Didem Soydan'dan geldi.
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"İşinizin başına gelen bu durumu son dört senedir yaşıyorum, başvurmadığım akıl ve mecra kalmadı" diyen Soydan, "Ne beni çeken markalar buna bi çözüm buldu ne sorduklarım bi çözüm bulabildiler. Umarım emeğinizin karşılığını bulabilirsiniz ama işi paylaşabileceğinizi sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

"İşinizin başına gelen bu durumu son dört senedir yaşıyorum, başvurmadığım akıl ve mecra kalmadı" diyen Soydan, "Ne beni çeken markalar buna bi çözüm buldu ne sorduklarım bi çözüm bulabildiler. Umarım emeğinizin karşılığını bulabilirsiniz ama işi paylaşabileceğinizi sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Başından geçenleri anlatan ünlü manken "Bu fotoğraf yüzünden hem istismar hem terörist paylaşım şikayeti aldım Instagram da bu şikayetleri değerlendirmeden hesabımı banladı" ifadelerini kullanırken "Instagram ülkeye göre muamele yapıyor. Kurulduğu ülkedeki kadınlara özgürlük ama ortadoğu ülkesinin kadına tü kaka diyen bi adilik sistemi" tepkisiyle de dikkat çekti.

Başından geçenleri anlatan ünlü manken "Bu fotoğraf yüzünden hem istismar hem terörist paylaşım şikayeti aldım Instagram da bu şikayetleri değerlendirmeden hesabımı banladı" ifadelerini kullanırken "Instagram ülkeye göre muamele yapıyor. Kurulduğu ülkedeki kadınlara özgürlük ama ortadoğu ülkesinin kadına tü kaka diyen bi adilik sistemi" tepkisiyle de dikkat çekti.

"Sözde özgür dediğin bir ülkenin aplikasyonu seni orta doğu şartları ile değerlendiriyor. Ülkenin seviyesi yetmezmiş gibi kullandığın başka ülke applikasyonundan da 'kadınlık ayarı' yiyorsun, böyle böyle deli kadın yaptınız bizi"

"Sözde özgür dediğin bir ülkenin aplikasyonu seni orta doğu şartları ile değerlendiriyor. Ülkenin seviyesi yetmezmiş gibi kullandığın başka ülke applikasyonundan da 'kadınlık ayarı' yiyorsun, böyle böyle deli kadın yaptınız bizi"

Benzer konudan ağzı yanan Didem Soydan, o dönemki mesajlaşmalarının da ekran görüntüsü paylaştı.

Benzer konudan ağzı yanan Didem Soydan, o dönemki mesajlaşmalarının da ekran görüntüsü paylaştı.

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