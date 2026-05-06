Belediye Başkanı’ndan Görülmemiş Teşvik: 10 Çocuk Yapana Sıfır Araç, 8 Çocuk Yapana İş Verilecek
Ordu'nun Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, ilçede azalan nüfusun yeniden artmasını sağlamak için eşi benzeri görülmemiş bir teşvik başlattı. Belediye meclisinde kabul edilen teşvik kapsamında 10 çocuk yapan ailelere sıfır kilometre araç hediye edilecek, 8 çocuk yapanlara ise belediyede iş imkanı sunulacak, ayrıca 3'üncü ve sonrası her çocuk için artı 50'şer bin lira teşvik verilecek.
Kumru Belediyesi'nin başlattığı 'Aile Teşvik Programı' kapsamında çok çocuklu ailelere yönelik teşvikler açıklandı. Programa göre, 3'üncü çocuk ve sonrasında her çocuk için 50'şer bin lira teşvik verilecek. Ayrıca 8'inci çocuğu olan ailelere 300 bin lira ve belediyede iş imkanı sunulacak.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
