Beklenen Tarih Geldi: Araba Ehliyeti ile 125 CC'ye Kadar Motor Kullanılabilecek!
Beklenen Tarih Geldi: Araba Ehliyeti ile 125 CC'ye Kadar Motor Kullanılabilecek!
125 CC'ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı ehliyetle sürülebilmesini öneren yasa tasarısının bu yıl Meclis'e geleceği belirtiliyor. Limit daha önce 50 CC'ydi.
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Mevcut yasaya göre, otomobil sürmek için gerekli olan B sınıfı ehliyet ile 50 CC motor hacmine kadar olan motosikletler kullanılabiliyordu. 50 CC üstü için ise motosiklet ehliyeti almak gerekiyordu.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu CC sınırının 50'den 125'e çıkarılacağını söylemişti. Ancak konu daha sonra askıda kaldı.
Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, söz konusu tasarının 2024 yılı içinde hayata geçeceğini ve kendilerine bu yönde haber verildiğini söyledi.
Hürriyet'e konuşan Öztürk yeni tasarı ile ilgili sınav olmayacağını sadece bir iki gün sürecek eğitimin olmasını beklendiğini ifade etti. Kuryelik gibi ticari faaliyetler ise tasarı dışı.
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