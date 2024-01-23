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Beklenen "Şakkadanak" Dolar Düşüşü ABD'den Geldi: Dev Bankanın Ekonomistleri Dolar/TL "Düşecek" Dediler

Beklenen "Şakkadanak" Dolar Düşüşü ABD'den Geldi: Dev Bankanın Ekonomistleri Dolar/TL "Düşecek" Dediler

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
23.01.2024 - 12:22

ABD'nin büyük bankalarından Wells Fargo'nun 2024 yılına ilişkin uluslararası ekonomik görünüm raporunda, kur analizleri dikkat çekti. Dolar/TL'nin 2024 yılında gerileyeceği tahmin edildi.

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TL'nin reel değerinde artış görülürken, yurt içinde ve dışında birçok yatırım kurumu dolar/TL'de yükselişin ılımlı da olsa süreceğinden hemfikir, bir tek ABD'li Wells Fargo değil.

TL'nin reel değerinde artış görülürken, yurt içinde ve dışında birçok yatırım kurumu dolar/TL'de yükselişin ılımlı da olsa süreceğinden hemfikir, bir tek ABD'li Wells Fargo değil.

Wells Fargo analistleri 2024 yılına yönelik uluslararası ekonomik görünüm raporu yayımlarken, kur tahminlerini de iletti. Dolar/TL'de gerileme öngörüldü.

Bankanın ekonomistleri Nick Bennenbroek, Brendan McKenna ve Anna Stein tarafından hazırlanan raporda, dolar/TL 2024 yılının ilk çeyreğinde yani ilk 3 ayda 31 seviyesine kadar yükselecek.

Bankanın ekonomistleri Nick Bennenbroek, Brendan McKenna ve Anna Stein tarafından hazırlanan raporda, dolar/TL 2024 yılının ilk çeyreğinde yani ilk 3 ayda 31 seviyesine kadar yükselecek.

BloombergHT'nin aktardığına göre, 2024'ün ikinci çeyreğindeyse yani nisan, mayıs ve haziranda 30,50 seviyesine gerileyecek. Daha ilgi çeken kısmı da yılın ikinci yarısında gerilemenin sürmesi beklentisi oldu.

2024 sonunda dolar/TL'nin 29,50 seviyesine gerileyeceği öngörülürken, 2025'in ilk 3 ayında da kurun 29, sonrasında 28,50 seviyesinin görüleceği tahmin edildi.

2024 sonunda dolar/TL'nin 29,50 seviyesine gerileyeceği öngörülürken, 2025'in ilk 3 ayında da kurun 29, sonrasında 28,50 seviyesinin görüleceği tahmin edildi.

Banka, ABD Doları'nın küreselde de 2024 yılında değer kaybedeceği tahmin ediyor.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2024 yıl sonunda dolar/TL 40 seviyesinde olması beklenirken, geçen haftalarda da JPMorgan dolar/TL 2024 sonu hedefini 34 TL'den 36 TL'ye revize etmişti.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2024 yıl sonunda dolar/TL 40 seviyesinde olması beklenirken, geçen haftalarda da JPMorgan dolar/TL 2024 sonu hedefini 34 TL'den 36 TL'ye revize etmişti.

Kurlar, güne zirvede başlamıştı.

Analistlerin 2023 seçimleri öncesindeki beklentileri de yeniden incelenirken,

Analistlerin 2023 seçimleri öncesindeki beklentileri de yeniden incelenirken,
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Özgür Demirtaş analizi yapan ekibe "akıl fikir" diledi.

Özgür Demirtaş analizi yapan ekibe "akıl fikir" diledi.
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Sosyal medyada uzmanlar Wells Fargo'nun tahminlerini yorumladı.

Sosyal medyada uzmanlar Wells Fargo'nun tahminlerini yorumladı.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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