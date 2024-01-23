Beklenen "Şakkadanak" Dolar Düşüşü ABD'den Geldi: Dev Bankanın Ekonomistleri Dolar/TL "Düşecek" Dediler
Beklenen "Şakkadanak" Dolar Düşüşü ABD'den Geldi: Dev Bankanın Ekonomistleri Dolar/TL "Düşecek" Dediler
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TL'nin reel değerinde artış görülürken, yurt içinde ve dışında birçok yatırım kurumu dolar/TL'de yükselişin ılımlı da olsa süreceğinden hemfikir, bir tek ABD'li Wells Fargo değil.
Bankanın ekonomistleri Nick Bennenbroek, Brendan McKenna ve Anna Stein tarafından hazırlanan raporda, dolar/TL 2024 yılının ilk çeyreğinde yani ilk 3 ayda 31 seviyesine kadar yükselecek.
2024 sonunda dolar/TL'nin 29,50 seviyesine gerileyeceği öngörülürken, 2025'in ilk 3 ayında da kurun 29, sonrasında 28,50 seviyesinin görüleceği tahmin edildi.
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2024 yıl sonunda dolar/TL 40 seviyesinde olması beklenirken, geçen haftalarda da JPMorgan dolar/TL 2024 sonu hedefini 34 TL'den 36 TL'ye revize etmişti.
Analistlerin 2023 seçimleri öncesindeki beklentileri de yeniden incelenirken,
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Özgür Demirtaş analizi yapan ekibe "akıl fikir" diledi.
Sosyal medyada uzmanlar Wells Fargo'nun tahminlerini yorumladı.
İşte o yorumlardan bazıları.
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