Dolar ve Euro Zirveden İnmiyor, Altın Psikoloji Zorluyor!
Dolar ve Euro Zirveden İnmiyor, Altın Psikoloji Zorluyor!
Dolar ve euro tarihi zirvelerinde hareket ederken, altın hem psikolojik sınıra dayandı hem de rekor yeniledi.
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TL'deki değer kaybı sürerken, dolar ve eurodaki yükseliş sınırlı olsa da zirvede hareket ettiğinden rekorlar görülüyor.
Dolar kuru dün gün sonunda 30,25 seviyesinden kapanış yaparken, 23 Ocak gününe aynı seviyelerde başlasa da yurt içinde piyasaların kapalı olduğu saatlerde 30,7668 seviyesine çıkarak rekor tazeledi.
Euro kuru da yine Türkiye'de piyasaların kapalı olduğu saatlerde daha önce 33,44 olan rekorunu 33,4850 TL'ye taşıdı.
Altın fiyatları da 2 bin TL olan psikolojik sınırına yakın hareket ederken, rekorunu 1.998 TL'ye taşıdı. Ons altın da 2.037 dolara kadar yükselirken, gün içinde 2.030 dolar seviyesinde işlem görüyor.
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