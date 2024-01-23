Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Dolar ve Euro Zirveden İnmiyor, Altın Psikoloji Zorluyor!

Dolar ve Euro Zirveden İnmiyor, Altın Psikoloji Zorluyor!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
23.01.2024 - 11:45

Dolar ve euro tarihi zirvelerinde hareket ederken, altın hem psikolojik sınıra dayandı hem de rekor yeniledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

TL'deki değer kaybı sürerken, dolar ve eurodaki yükseliş sınırlı olsa da zirvede hareket ettiğinden rekorlar görülüyor.

TL'deki değer kaybı sürerken, dolar ve eurodaki yükseliş sınırlı olsa da zirvede hareket ettiğinden rekorlar görülüyor.

Dolar kuru dün gün sonunda 30,25 seviyesinden kapanış yaparken, 23 Ocak gününe aynı seviyelerde başlasa da yurt içinde piyasaların kapalı olduğu saatlerde 30,7668 seviyesine çıkarak rekor tazeledi.

Dolar kuru dün gün sonunda 30,25 seviyesinden kapanış yaparken, 23 Ocak gününe aynı seviyelerde başlasa da yurt içinde piyasaların kapalı olduğu saatlerde 30,7668 seviyesine çıkarak rekor tazeledi.

Dolar/L piyasaların açık olduğu saatlerde 30,27 seviyesinden işlem görüyor.

Euro kuru da yine Türkiye'de piyasaların kapalı olduğu saatlerde daha önce 33,44 olan rekorunu 33,4850 TL'ye taşıdı.

Euro kuru da yine Türkiye'de piyasaların kapalı olduğu saatlerde daha önce 33,44 olan rekorunu 33,4850 TL'ye taşıdı.

Gün içinde sınırlı primle 33,02-33,03 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. 

Euro/dolar paritesi 1,089 seviyesinde bulunurken, Dolar Endeksi de 102,96 seviyesinde karşılık buluyor.

Altın fiyatları da 2 bin TL olan psikolojik sınırına yakın hareket ederken, rekorunu 1.998 TL'ye taşıdı. Ons altın da 2.037 dolara kadar yükselirken, gün içinde 2.030 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatları da 2 bin TL olan psikolojik sınırına yakın hareket ederken, rekorunu 1.998 TL'ye taşıdı. Ons altın da 2.037 dolara kadar yükselirken, gün içinde 2.030 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın