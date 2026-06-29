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Beklediğiniz Haber Geliyor Olabilir! 29 Haziran – 5 Temmuz Haftasının Sayı Sekansı: 1489999

etiket Beklediğiniz Haber Geliyor Olabilir! 29 Haziran – 5 Temmuz Haftasının Sayı Sekansı: 1489999

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
29.06.2026 - 17:06
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29 Haziran – 5 Temmuz 2026 haftası gökyüzü hareketleri açısından oldukça dikkat çekici etkiler taşıyor. Bu dönemde zihinsel netlik, iletişim, haberleşme, bekleyen konuların sonuçlanması ve uzun süredir beklenen gelişmelerin görünür hale gelmesi ön plana çıkıyor. Özellikle İkizler ve Yengeç temalarının aktif olduğu bu süreçte birçok kişi telefonlar, mesajlar, resmi yazışmalar, iş başvuruları, mahkeme süreçleri, ilişkiler ve maddi konularla ilgili önemli haberler alabilir.

Spiritüel numeroloji çalışmalarında kullanılan 1489999 sayı sekansı, beklenen sonuçların hızlanması, gecikmiş haberlerin ortaya çıkması ve kişinin kendi hayrına olan gelişmelerle buluşması niyetiyle kullanılan özel sekanslardan biri olarak kabul edilir.

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Bu sekansın enerjisine sembolik olarak baktığımızda;

Bu sekansın enerjisine sembolik olarak baktığımızda;

1 sayısı Güneş enerjisini temsil eder. Yeni başlangıçlar, görünür olmak, ön plana çıkmak ve yaşam enerjisini harekete geçirmekle ilişkilendirilir.

4 sayısı Merkür enerjisini destekler. Haberleşme, belgeler, görüşmeler, eğitim, iletişim ve bilgi akışını temsil eder.

8 sayısı Satürn enerjisiyle bağlantılıdır. Emeklerin karşılığını almak, geciken sonuçların ortaya çıkması ve karmanın çalışmasıyla ilişkilendirilir.

9999 dizilimi ise tamamlanma, kapanış ve sonuç alma frekansını güçlendirir. Uzun süredir bekleyen olayların sonuca ulaşmasını sembolize eder.

Bu nedenle 1489999 sekansı özellikle beklenen haberler, resmi süreçler, iş görüşmeleri, maddi sonuçlar, dava süreçleri, ilişkilerde netleşme ve uzun süredir cevabı beklenen konular için kullanılabilir.

Bu hafta uygulanabilecek nefes çalışması oldukça basittir.

Rahat bir pozisyonda oturun. Burnunuzdan 4 saniye boyunca nefes alın. Nefesi 4 saniye tutun. Ardından 8 saniyede yavaşça verin. Nefesi verirken zihninizde veya sesli olarak 1489999 sayı sekansını tekrar edin.

Bu döngüyü 9 kez uygulayın.

29 Haziran Pazartesi günü niyetinizi belirleyin ve sayı sekansını 21 kez yazın.

30 Haziran Salı günü nefes çalışmasını uygularken beklediğiniz haberin size ulaştığını hayal edin.

1 Temmuz Çarşamba günü sayı sekansını 33 kez tekrar edin ve tüm iletişim kanallarının açıldığını imgeleyin.

2 Temmuz Perşembe günü nefes verirken üzerinizdeki belirsizliklerin dağıldığını düşünün.

3 Temmuz Cuma günü sekansı yazarken almak istediğiniz sonucu net bir şekilde zihninizde canlandırın.

4 Temmuz Cumartesi günü şükür enerjisiyle çalışın ve sonucu almış gibi hissedin.

5 Temmuz Pazar günü nefes çalışmasını tamamladıktan sonra sayı sekansını son kez 49 kez tekrar edin ve süreci evrene bırakın.

Bu hafta acele etmek yerine akışa güvenmek önemlidir. Çünkü bazı haberler tam zamanında gelir. Gökyüzü hareketleri iletişim kapılarını açarken, 1489999 sekansı da bekleyen süreçlerin görünür olmasına odaklanmanıza yardımcı olabilir.

Belki de uzun zamandır beklediğiniz cevap, düşündüğünüzden daha yakındır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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