''Bekarlığa Vedayı Nasıl Yapardınız?'' Sorusuna Birbirinden Zıt Yanıtlar Veren Kullanıcılar

Bekarlığa veda etmek, pek çok kişi için hayatlarındaki en büyük dönüm noktalarından biridir. Bu özel anı nasıl kutlayacağınız ise tamamen kişisel tercihlerle şekillenir. Sosyal medyada da bir kullanıcı takipçilerine “Bekarlığa vedayı nasıl yapardınız?'' sorusunu yöneltti. İşte, bazı kullanıcıların birbirinden zıt ve ilginç yanıtları: