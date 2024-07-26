Twitter Beğenilerinin Gizlenmesini Fırsat Bilerek Özgürce Favlayan Kullanıcıların Eğlenceli Paylaşımları

Elon Musk’ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformunda yapılan değişiklikle birlikte beğeniler gizlendi. İşte bu değişiklikten yararlanan ve özgürce beğeni yapan kullanıcıların beğendiği bazı ilginç ve eğlenceli içerikler...