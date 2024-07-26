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Twitter Beğenilerinin Gizlenmesini Fırsat Bilerek Özgürce Favlayan Kullanıcıların Eğlenceli Paylaşımları

Twitter Beğenilerinin Gizlenmesini Fırsat Bilerek Özgürce Favlayan Kullanıcıların Eğlenceli Paylaşımları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 13:22 Son Güncelleme: 26.07.2024 - 13:24

Elon Musk’ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformunda yapılan değişiklikle birlikte beğeniler gizlendi. İşte bu değişiklikten yararlanan ve özgürce beğeni yapan kullanıcıların beğendiği bazı ilginç ve eğlenceli içerikler...

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X platformunda geçtiğimiz haftalarda kullanıcılarını ikiye bölen önemli bir değişiklik yapıldı. Artık beğeni geçmişi profil sayfalarında görünmüyor. Bu güncelleme, bazı kullanıcılar tarafından olumlu karşılanırken, birçok kişi de bu karara tepkilerini dile getirdi.

X platformunda geçtiğimiz haftalarda kullanıcılarını ikiye bölen önemli bir değişiklik yapıldı. Artık beğeni geçmişi profil sayfalarında görünmüyor. Bu güncelleme, bazı kullanıcılar tarafından olumlu karşılanırken, birçok kişi de bu karara tepkilerini dile getirdi.

Her ne kadar beğeniler artık gizli kalsa da, X üzerindeki paylaşımlar hız kesmeden devam ediyor. Kullanıcılar bu kez kendi beğenilerini kendileri yayınlamaya başladı. İşte o paylaşımlar:

Her ne kadar beğeniler artık gizli kalsa da, X üzerindeki paylaşımlar hız kesmeden devam ediyor. Kullanıcılar bu kez kendi beğenilerini kendileri yayınlamaya başladı. İşte o paylaşımlar:

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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