200 TL Karşılığında 1 Dakika Boyunca Trip Atan Genç Kızın Videosu Viral Oldu
200 TL Karşılığında 1 Dakika Boyunca Trip Atan Genç Kızın Videosu Viral Oldu
Sosyal medyada hızla yayılan bir video, genç bir kızın yalnızca 1 dakika süren tribi karşılığında 200 TL kazanma şansı bulduğu anları gözler önüne serdi. Video, hem genç kızın müthiş performansı hem de sosyal medyanın eğlenceli yorumlarıyla adeta bir viral patlaması yaşadı.
Birlikte izliyoruz!
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Videoda, sokakta yürüyen genç kıza 1 dakika boyunca trip atması için 200 TL teklif ediliyor. Kız, bu teklife büyük bir hevesle yanıt veriyor ve oldukça etkileyici bir performans sergiliyor.👇
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Trip yapma konusundaki yeteneği, sosyal medya kullanıcılarını hayran bırakmış durumda. İşte gelen yorumlar:
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