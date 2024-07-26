200 TL Karşılığında 1 Dakika Boyunca Trip Atan Genç Kızın Videosu Viral Oldu

Sosyal medyada hızla yayılan bir video, genç bir kızın yalnızca 1 dakika süren tribi karşılığında 200 TL kazanma şansı bulduğu anları gözler önüne serdi. Video, hem genç kızın müthiş performansı hem de sosyal medyanın eğlenceli yorumlarıyla adeta bir viral patlaması yaşadı.

Birlikte izliyoruz!