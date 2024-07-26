Toplumun Yüzde 85'i Karşı: Vatandaşlarımız Sokak Hayvanları Düzenlemesi Hakkında Ne Düşünüyor?
Toplumun Yüzde 85'i Karşı: Vatandaşlarımız Sokak Hayvanları Düzenlemesi Hakkında Ne Düşünüyor?
Sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, yapılan bazı değişikliklerin ardından TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifin 5. maddesinde yer alan 'ötanazi' kelimesine vatandaşlardan tepki yağarken, bu kelime metinden çıkartıldı.
Peki vatandaşlar, sokak hayvanları hakkında ne düşünüyor?
Kaynak: Konda Araştırma
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Mayıs ayında Ak Parti'nin hazırladığı Hayvan Hakları Yasa Teklifi'nde sahipsiz sokak hayvanlarının "uyutulması" hakkında bir maddeye yer verildiği ortaya çıktı.
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Temmuz ayında ise Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Peki vatandaşlarımız, sokak hayvanları hakkında ne düşünüyor?
Görüş bildiren vatandaşların yüzde 85'inin "sokak hayvanlarının gerekli hallerde uyutulabileceği fikrine" katılmadığı ortaya çıktı.
"Devlet ve yerel yönetimler, uyutmak gibi sert yöntemler kullanmadan çözüm üretmeli." diyenler oranı ise yüzde 63 olarak ölçüldü.
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Sokak hayvanları yasasına karşı çıkanlar, üniversite düzeyinde yüzde 84'e kadar çıktı. Lisede bu oran yüzde 82, lise altında ise yüzde 86 olarak olarak ölçüldü.
Görüşülen kişilerin dindarlık seviyelerine göre verdikleri yanıtların çok belirgin bir trend göstermediği, ancak dindarlık seviyesinin artmasıyla, devlet ve yerel yönetimlerin uyutmak gibi sert yöntemler kullanmadan çözüm üretmesi gerektiğini düşünenlerin oranının da arttığının altı çizildi.
Evcil hayvanı olanların yüzde 88'i bu yasaya karşı çıkarken, evcil hayvanı olmayanların oranı da yüzde 82 olarak ölçüldü.
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