Toplumun Yüzde 85'i Karşı: Vatandaşlarımız Sokak Hayvanları Düzenlemesi Hakkında Ne Düşünüyor?

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun teklifini açıkladığı konuşmasında, 'kuduz riski taşıyan, saldırganlaşmış ve rehabilite imkânı olmayan sahipsiz köpeklerin' uyutulmasını, yani ötanazi kavramını da bu yasayla birlikte getirdiklerini açıkladı.

Son olarak, 5. maddede yapılan değişiklikle, “ötanazi” ifadesi metinden çıkarıldı, Yasa Teklifi ise TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu’nda kabul edildi.