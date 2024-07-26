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Toplumun Yüzde 85'i Karşı: Vatandaşlarımız Sokak Hayvanları Düzenlemesi Hakkında Ne Düşünüyor?

Toplumun Yüzde 85'i Karşı: Vatandaşlarımız Sokak Hayvanları Düzenlemesi Hakkında Ne Düşünüyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.07.2024 - 20:37

Sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, yapılan bazı değişikliklerin ardından TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifin 5. maddesinde yer alan 'ötanazi' kelimesine vatandaşlardan tepki yağarken, bu kelime metinden çıkartıldı. 

Peki vatandaşlar, sokak hayvanları hakkında ne düşünüyor?

Kaynak: Konda Araştırma

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Mayıs ayında Ak Parti'nin hazırladığı Hayvan Hakları Yasa Teklifi'nde sahipsiz sokak hayvanlarının "uyutulması" hakkında bir maddeye yer verildiği ortaya çıktı.

Mayıs ayında Ak Parti'nin hazırladığı Hayvan Hakları Yasa Teklifi'nde sahipsiz sokak hayvanlarının "uyutulması" hakkında bir maddeye yer verildiği ortaya çıktı.

Kanun teklifinin kısa süre içerisinde kabul edileceğinin öne sürülmesiyle, büyük bir tartışma başladı. Vatandaşlardan ve farklı siyasi görüşlerdeki partilerden bu teklife tepkiler yağdı.

Temmuz ayında ise Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Temmuz ayında ise Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun teklifini açıkladığı konuşmasında, 'kuduz riski taşıyan, saldırganlaşmış ve rehabilite imkânı olmayan sahipsiz köpeklerin' uyutulmasını, yani ötanazi kavramını da bu yasayla birlikte getirdiklerini açıkladı.

Son olarak, 5. maddede yapılan değişiklikle, “ötanazi” ifadesi metinden çıkarıldı, Yasa Teklifi ise TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu’nda kabul edildi.

Peki vatandaşlarımız, sokak hayvanları hakkında ne düşünüyor?

Peki vatandaşlarımız, sokak hayvanları hakkında ne düşünüyor?

Konda Araştırma, 15 yaş üzerindeki 2579 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşerek  6-7 Temmuz 2024 tarihlerinde bir araştırma gerçekleştirdi. 'Toplumun Sokak Hayvanları Düzenlemesine Bakışı' adlı raporda, vatandaşlarımızın genel hatlarıyla görüşleri aktarıldı.

Görüş bildiren vatandaşların yüzde 85'inin "sokak hayvanlarının gerekli hallerde uyutulabileceği fikrine" katılmadığı ortaya çıktı.

Görüş bildiren vatandaşların yüzde 85'inin "sokak hayvanlarının gerekli hallerde uyutulabileceği fikrine" katılmadığı ortaya çıktı.

Vatandaşların yüzde 63'ü 'Devlet ve yerel yönetimler, uyutmak gibi sert yöntemler kullanmadan çözüm üretmeli' derken, yüzde 22'si 'Sokak hayvanlarının kimse için sorun olduğunu düşünmüyorum.' dedi. 

Öte yandan, bu araştırmaya katılan kişilerin Temmuz 2024 itibarıyla yüzde 65'inin evcil hayvan beslemediği belirtildi.

Araştırmada, 'Görüştüğümüz kişiler arasından kırda yaşayanlarda evcil hayvanı olan kişilerin oranı yüzde 51’e kadar yükseliyor.' ifadelerine yer verildi.

"Devlet ve yerel yönetimler, uyutmak gibi sert yöntemler kullanmadan çözüm üretmeli." diyenler oranı ise yüzde 63 olarak ölçüldü.

"Devlet ve yerel yönetimler, uyutmak gibi sert yöntemler kullanmadan çözüm üretmeli." diyenler oranı ise yüzde 63 olarak ölçüldü.

Kadınların yüzde 67'si, erkeklerin ise yüzde 59'u bu şekilde düşünürken, 'Sokak hayvanlarının kimse için sorun olduğunu düşünmüyorum.' diyenlerin oranı toplamda yüze 22'ye ulaştı.

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Sokak hayvanları yasasına karşı çıkanlar, üniversite düzeyinde yüzde 84'e kadar çıktı. Lisede bu oran yüzde 82, lise altında ise yüzde 86 olarak olarak ölçüldü.

Sokak hayvanları yasasına karşı çıkanlar, üniversite düzeyinde yüzde 84'e kadar çıktı. Lisede bu oran yüzde 82, lise altında ise yüzde 86 olarak olarak ölçüldü.

Görüşülen kişilerin dindarlık seviyelerine göre verdikleri yanıtların çok belirgin bir trend göstermediği, ancak dindarlık seviyesinin artmasıyla, devlet ve yerel yönetimlerin uyutmak gibi sert yöntemler kullanmadan çözüm üretmesi gerektiğini düşünenlerin oranının da arttığının altı çizildi.

Görüşülen kişilerin dindarlık seviyelerine göre verdikleri yanıtların çok belirgin bir trend göstermediği, ancak dindarlık seviyesinin artmasıyla, devlet ve yerel yönetimlerin uyutmak gibi sert yöntemler kullanmadan çözüm üretmesi gerektiğini düşünenlerin oranının da arttığının altı çizildi.

Evcil hayvanı olanların yüzde 88'i bu yasaya karşı çıkarken, evcil hayvanı olmayanların oranı da yüzde 82 olarak ölçüldü.

Evcil hayvanı olanların yüzde 88'i bu yasaya karşı çıkarken, evcil hayvanı olmayanların oranı da yüzde 82 olarak ölçüldü.

Araştırmanın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

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