Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Bekarlar Buraya! Evde Mutlaka Bulunması Gereken Temizlik Malzemeleri

etiket Bekarlar Buraya! Evde Mutlaka Bulunması Gereken Temizlik Malzemeleri

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 10:01

Bekar olmak demek, ev temizliği ve hijyen konularında bazı zorluklar demek. Tek başına yaşayan bireyler, evlerini temiz ve düzenli tutmak için pratik ve etkili çözümler arar. Evdeki temizlik malzemelerinin doğru seçimi, bu süreci büyük ölçüde kolaylaştırır. Eğer bekar isen evinde mutlaka bulunması gereken hijyen ürünlerini sıraladık.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Çok amaçlı temizleyici spreyleri mutlaka evinizde bulundurun.

Çok amaçlı temizleyici spreyleri mutlaka evinizde bulundurun.

Evdeki çeşitli yüzeyler için kullanılabilen çok amaçlı temizleyici spreyler, temizlik işlerini hızlı ve etkili bir şekilde halletmenize yardımcı olur. Mutfak tezgahları, banyo lavaboları ve hatta mobilyalar üzerinde kullanılabilir.

Her türlü yardımınıza koşar: Mikrofiber bezler.

Her türlü yardımınıza koşar: Mikrofiber bezler.

Mikrofiber bezler, toz ve kirleri mükemmel bir şekilde toplar. Hem kuru hem de ıslak kullanılabilen bu bezler, cam temizliği, mobilya toz alma ve genel yüzey temizliği için idealdir. Çok amaçlı temizleyici spreyler ile birleştiğinde temizlik süreniz epey bir kısalır.

Hem ıslak hem de kuru temizleyebilen dikey süpürgeler.

Hem ıslak hem de kuru temizleyebilen dikey süpürgeler.

Yerlerin daha temiz tutulması için elbette süpürmek gerek. Islak ve kuru yüzeyler için farklı ürünler kullanmak yerine iki işi de tek bir cihazda dikey süpürge epey bir iş görür. Özellikle evi küçük olan bekarların çok işine yarar çünkü pek yer kaplamıyorlar.

Tuvaletlerin de temizliği bu konuda çok önemli.

Tuvaletlerin de temizliği bu konuda çok önemli.

Banyodaki hijyenin korunması için tuvalet temizleyiciler vazgeçilmezdir. Düzenli olarak kullanılması, kötü kokuların ve bakterilerin önlenmesine yardımcı olur.

Bulaşık biriktirenler için güçlü bir bulaşık deterjanı şart.

Bulaşık biriktirenler için güçlü bir bulaşık deterjanı şart.

Bulaşıkların elde yıkanması gerektiğinde etkili bir bulaşık deterjanı kullanmak, mutfakta hijyenin sağlanması için kritiktir. Cilt için uygun ve temizlikte güçlü olan deterjanların seçilmesi, pratiklik sağlar. Tabii bulaşık makinesi kullanıyorsanız o ayrı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sıvı çamaşır deterjanı, çamaşırların daha uzun ömürlü olmasını ve güzel kokmasını sağlar.

Sıvı çamaşır deterjanı, çamaşırların daha uzun ömürlü olmasını ve güzel kokmasını sağlar.

Temiz ve hoş kokulu çamaşırlar için kaliteli bir çamaşır deterjanı ve yumuşatıcı kullanmak önemlidir. Bu ürünler, kıyafetlerinizin uzun ömürlü olmasını sağlar. Eğer her gün çamaşır yıkamıyorsanız, sıvı deterjanlar işinizi görecektir.

Pencere ve ayna gibi cam yüzeyleri temizlemek için sprey temizleyici kullanın.

Pencere ve ayna gibi cam yüzeyleri temizlemek için sprey temizleyici kullanın.

Pencerelerin ve ayna gibi cam yüzeylerin parlaması için cam temizleyiciler gereklidir. Temiz ve berrak camlar, evinizin daha güzel görünmesini sağlar. Mikrofiber bezler cam ve ayna gibi yüzeylerde etkili bir temizlik sağlar.

Temizlemesi epey zor ama gerekli olan fırın ve ocak için güçlü yağ çözücü kullanın.

Temizlemesi epey zor ama gerekli olan fırın ve ocak için güçlü yağ çözücü kullanın.

Mutfakta sıkça kullanılan fırın ve ocakların temizliği için özel temizleyiciler kullanmak, yemek artıklarının ve yağ kalıntılarının kolayca çıkarılmasını sağlar. Böylelikle temiz bir fırın ve ocakta daha büyük bir hevesle yemek yapabilirsiniz. Kimse kirli bir fırında yemek pişirmek istemez!

Mutlaka hoş kokulu bir yüzey temizleyici bulundurun.

Mutlaka hoş kokulu bir yüzey temizleyici bulundurun.

Parke, fayans veya laminat zeminler için uygun zemin temizleyiciler kullanmak, evin genel temizliği için önemlidir. Bu ürünlerle yüzeylerin zarar görmeden temizlenmesini sağlayabilirsiniz.

Tabii tüm bu ürünleri kullanırken eldiven takmanızı öneririz.

Tabii tüm bu ürünleri kullanırken eldiven takmanızı öneririz.

Temizlik malzemeleri, içeriğindeki bileşenlerden dolayı bazen cildi tahriş edebilir. Cilde temas etmemesi ve hijyenik bir temizlik yapmanız için eldiven kullanmanızı öneriyoruz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın