Bekarlar Buraya! Evde Mutlaka Bulunması Gereken Temizlik Malzemeleri

Yerlerin daha temiz tutulması için elbette süpürmek gerek. Islak ve kuru yüzeyler için farklı ürünler kullanmak yerine iki işi de tek bir cihazda dikey süpürge epey bir iş görür. Özellikle evi küçük olan bekarların çok işine yarar çünkü pek yer kaplamıyorlar.