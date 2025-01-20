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Bebekler Neden Birden Deli Gibi Parmaklarını Emmeye Başlar?

Bebekler Neden Birden Deli Gibi Parmaklarını Emmeye Başlar?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.01.2025 - 15:04

Bebeklerin parmaklarını birden bire emmeye başlaması ebeveynler için sıkça merak edilen bir durum. Ancak bu davranışın altında yatan nedenler oldukça çeşitli ve her bebekte farklılık gösterebilir. Parmak emme alışkanlığı yalnızca açlıkla değil bebeğin gelişimsel ihtiyaçları, rahatlama arayışı ve çevresini keşfetme çabasıyla da ilgili. Peki bu alışkanlık zararlı mı? Ne zaman müdahale edilmeli? İşte uzmanların yanıtları…

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Bebeklerin bazı alışkanlıkları hep ilgimizi çeker ama nedenini bilemeyebiliriz. Ellerini sürekli ağzına götürüp emen bebeklerin de bunu açlıktan yaptığını düşünürüz. Ancak tek nedeni bu olmayabilir.

Bebeklerin bazı alışkanlıkları hep ilgimizi çeker ama nedenini bilemeyebiliriz. Ellerini sürekli ağzına götürüp emen bebeklerin de bunu açlıktan yaptığını düşünürüz. Ancak tek nedeni bu olmayabilir.

Bebeklerin ellerini emmesi aslında doğuştan gelen emme refleksinin bir yansıması. Bu refleks bebeklerin anne karnında öğrendiği ilk davranışlardan biri. Emme hem beslenme hem de güven hissi sağladığı için bebeklerin temel ihtiyaçları arasında yer alıyor.

Bebeklerin ellerini emmesi aslında doğuştan gelen emme refleksinin bir yansıması. Bu refleks bebeklerin anne karnında öğrendiği ilk davranışlardan biri. Emme hem beslenme hem de güven hissi sağladığı için bebeklerin temel ihtiyaçları arasında yer alıyor.

Ancak parmak emme davranışı her zaman açlıktan kaynaklanmaz. Bebek uykusu geldiğinde, rahatlamak istediğinde ya da diş çıkarma sürecinde de bu davranışı gösterebilir.

Ancak parmak emme davranışı her zaman açlıktan kaynaklanmaz. Bebek uykusu geldiğinde, rahatlamak istediğinde ya da diş çıkarma sürecinde de bu davranışı gösterebilir.

Bebeklerin ilk bir yaşta ellerini ve ayak parmaklarını ağızlarına götürmesi tamamen doğal bir keşif süreci. Bu süreçte ellerini emerek çevresini tanımaya çalışır. Özellikle 1 yaş civarında parmak emme uykuya geçişte bir rahatlama aracı olabilir.

Bebeklerin ilk bir yaşta ellerini ve ayak parmaklarını ağızlarına götürmesi tamamen doğal bir keşif süreci. Bu süreçte ellerini emerek çevresini tanımaya çalışır. Özellikle 1 yaş civarında parmak emme uykuya geçişte bir rahatlama aracı olabilir.

Ayrıca diş çıkarma döneminde diş etlerindeki kaşıntı ve rahatsızlık da parmak emme davranışını tetikleyebilir.

Ayrıca diş çıkarma döneminde diş etlerindeki kaşıntı ve rahatsızlık da parmak emme davranışını tetikleyebilir.
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Bebeklerin ellerini sürekli emmesi bazen duygusal bir ihtiyacı işaret edebilir. Sevgi ve güven eksikliği ebeveynler arası gerginlik, ani bir korku ya da kaygı gibi durumlar bebeği bu alışkanlığa yönlendirebilir.

Bebeklerin ellerini sürekli emmesi bazen duygusal bir ihtiyacı işaret edebilir. Sevgi ve güven eksikliği ebeveynler arası gerginlik, ani bir korku ya da kaygı gibi durumlar bebeği bu alışkanlığa yönlendirebilir.

Yeni bir kardeşin dünyaya gelmesi ya da ilginin başka bir yöne kayması da parmak emme davranışını artırabilir. Bebek kaybettiğini düşündüğü ilgiyi yeniden kazanmak için bu yönteme başvurabilir.

Memeden erken ayrılmış ya da ek besinlere zorlanmış bebeklerde parmak emme alışkanlığının daha sık görüldüğü gözlemlenmiş. Bunun nedeni emme refleksinin tam olarak karşılanmaması olabilir.

Memeden erken ayrılmış ya da ek besinlere zorlanmış bebeklerde parmak emme alışkanlığının daha sık görüldüğü gözlemlenmiş. Bunun nedeni emme refleksinin tam olarak karşılanmaması olabilir.

Anne sütünü düzenli ve yeterince alan bebeklerde bu davranışın daha az görülmesi uzmanların dikkat çektiği bir başka önemli nokta.

Anne sütünü düzenli ve yeterince alan bebeklerde bu davranışın daha az görülmesi uzmanların dikkat çektiği bir başka önemli nokta.

Peki ne zaman müdahale etmeliyiz? Parmak emme davranışı genellikle 3-4 yaşına kadar normal kabul edilir ve çoğu çocuk bu alışkanlığı kendi kendine bırakır. Ancak bu yaşlardan sonra devam ederse ağız ve diş sağlığını etkileyebilir. Böyle bir durumda bir uzmandan destek almak gerekebilir.

Peki ne zaman müdahale etmeliyiz? Parmak emme davranışı genellikle 3-4 yaşına kadar normal kabul edilir ve çoğu çocuk bu alışkanlığı kendi kendine bırakır. Ancak bu yaşlardan sonra devam ederse ağız ve diş sağlığını etkileyebilir. Böyle bir durumda bir uzmandan destek almak gerekebilir.
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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