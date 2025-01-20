Bebekler Neden Birden Deli Gibi Parmaklarını Emmeye Başlar?

Bebeklerin parmaklarını birden bire emmeye başlaması ebeveynler için sıkça merak edilen bir durum. Ancak bu davranışın altında yatan nedenler oldukça çeşitli ve her bebekte farklılık gösterebilir. Parmak emme alışkanlığı yalnızca açlıkla değil bebeğin gelişimsel ihtiyaçları, rahatlama arayışı ve çevresini keşfetme çabasıyla da ilgili. Peki bu alışkanlık zararlı mı? Ne zaman müdahale edilmeli? İşte uzmanların yanıtları…

Kaynak