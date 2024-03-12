Beatles Filminde John Lennon'ı Oynayacak Kişi İçin Oğlunun Emma Stone Önerisi Duyanları Güldürdü!
Beatles Filminde John Lennon'ı Oynayacak Kişi İçin Oğlunun Emma Stone Önerisi Duyanları Güldürdü!
Sean Ono Lennon, The Beatles'ın gelecek filmleri hakkında esprili yorumlarda bulunarak yeni yapılacak filmlerde babası John Lennon'ın rolünü Emma Stone'un üstlenmesini önerdi. Detaylar içerikte. 👇
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Müzisyen John Lennon'ın oğlu Sean Ono, The Beatles'ın her üyesi için ayrı bir film olacak şekilde toplamda dört film çekileceğini açıkladı.
Sean, 2027'den itibaren vizyona girecek filmlerin Beatles'ın hikayesini anlatmak için birbirleriyle kesişeceğini belirtti.
Grup üyelerinin hayatlarını ve müziklerini detaylı bir şekilde anlatacak bu projenin yönetmenliğini Sam Mendes üstlenecek.
Oscar ödüllü yönetmen Mendes, projenin sinema deneyimine yeni bir soluk getireceğini ve izleyicilerin sinemaya gitme algısını değiştireceğini söyledi.
Sean, babası John Lennon'ı canlandıracak oyuncu seçiminin zor olacağını kabul etti ve Emma Stone'u bu rol için ideal bulduğunu ifade etti. Sean ayrıca projede kendisinin de Yoko Ono olarak yer alabileceğini şaka yollu dile getirdi.
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Ayrıca projede çeşitli görevler üstlenen Sean yemek servisi dahil olmak üzere sette çeşitli işler yaptığını söyleyerek şakasını sürdürdü.
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