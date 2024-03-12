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Beatles Filminde John Lennon'ı Oynayacak Kişi İçin Oğlunun Emma Stone Önerisi Duyanları Güldürdü!

Beatles Filminde John Lennon'ı Oynayacak Kişi İçin Oğlunun Emma Stone Önerisi Duyanları Güldürdü!

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 14:16

Sean Ono Lennon, The Beatles'ın gelecek filmleri hakkında esprili yorumlarda bulunarak yeni yapılacak filmlerde babası John Lennon'ın rolünü Emma Stone'un üstlenmesini önerdi. Detaylar içerikte. 👇

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Müzisyen John Lennon'ın oğlu Sean Ono, The Beatles'ın her üyesi için ayrı bir film olacak şekilde toplamda dört film çekileceğini açıkladı.

Müzisyen John Lennon'ın oğlu Sean Ono, The Beatles'ın her üyesi için ayrı bir film olacak şekilde toplamda dört film çekileceğini açıkladı.

Sean, 2027'den itibaren vizyona girecek filmlerin Beatles'ın hikayesini anlatmak için birbirleriyle kesişeceğini belirtti.

Sean, 2027'den itibaren vizyona girecek filmlerin Beatles'ın hikayesini anlatmak için birbirleriyle kesişeceğini belirtti.

Grup üyelerinin hayatlarını ve müziklerini detaylı bir şekilde anlatacak bu projenin yönetmenliğini Sam Mendes üstlenecek.

Grup üyelerinin hayatlarını ve müziklerini detaylı bir şekilde anlatacak bu projenin yönetmenliğini Sam Mendes üstlenecek.

Oscar ödüllü yönetmen Mendes, projenin sinema deneyimine yeni bir soluk getireceğini ve izleyicilerin sinemaya gitme algısını değiştireceğini söyledi.

Oscar ödüllü yönetmen Mendes, projenin sinema deneyimine yeni bir soluk getireceğini ve izleyicilerin sinemaya gitme algısını değiştireceğini söyledi.

Sean, babası John Lennon'ı canlandıracak oyuncu seçiminin zor olacağını kabul etti ve Emma Stone'u bu rol için ideal bulduğunu ifade etti. Sean ayrıca projede kendisinin de Yoko Ono olarak yer alabileceğini şaka yollu dile getirdi.

Sean, babası John Lennon'ı canlandıracak oyuncu seçiminin zor olacağını kabul etti ve Emma Stone'u bu rol için ideal bulduğunu ifade etti. Sean ayrıca projede kendisinin de Yoko Ono olarak yer alabileceğini şaka yollu dile getirdi.
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Ayrıca projede çeşitli görevler üstlenen Sean yemek servisi dahil olmak üzere sette çeşitli işler yaptığını söyleyerek şakasını sürdürdü.

Ayrıca projede çeşitli görevler üstlenen Sean yemek servisi dahil olmak üzere sette çeşitli işler yaptığını söyleyerek şakasını sürdürdü.

'Ben görüntü yönetmeniyim. Kamera arkasındaki ekipman taşıyıcısıyım. Ayrıca yemek servisi de yapıyorum ki bunu beklemezsiniz ama ortalığı kasıp kavuracak yemekler hazırlayacağım.'

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