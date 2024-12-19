BBC 2024 Yılının En İyi Dizilerini Açıkladı!
BBC 2024 Yılının En İyi Dizilerini Açıkladı!
2024 yılı müthiş bir hızla geçti ve bitmesine sayılı günler kaldı. Tüm yıl boyunca harika dizi ve filmler izledik, pek çoğu unutulmazlar arasındaki yerini aldı. Yapılan pek çok dizi-film listesinin yanı sıra önemli kaynaklar da en iyileri seçmeyi tamamladı. BBC de yılın en iyi tv ve dijital platform dizilerini sıraladı. Bakalım ilk 10'da hangi diziler varmış?
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10. Feud: Capote vs The Swans
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9. The Diplomat
8. The Jackal
7. Rivals
6. Slow Horses
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5. Say Nothing
4. Colin from Accounts
3. Black Doves
2. A Man on the Inside
1. Industry
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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