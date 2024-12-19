BBC 2024 Yılının En İyi Dizilerini Açıkladı!

2024 yılı müthiş bir hızla geçti ve bitmesine sayılı günler kaldı. Tüm yıl boyunca harika dizi ve filmler izledik, pek çoğu unutulmazlar arasındaki yerini aldı. Yapılan pek çok dizi-film listesinin yanı sıra önemli kaynaklar da en iyileri seçmeyi tamamladı. BBC de yılın en iyi tv ve dijital platform dizilerini sıraladı. Bakalım ilk 10'da hangi diziler varmış?