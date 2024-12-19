onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
BBC 2024 Yılının En İyi Dizilerini Açıkladı!

BBC 2024 Yılının En İyi Dizilerini Açıkladı!

film
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.12.2024 - 18:22

2024 yılı müthiş bir hızla geçti ve bitmesine sayılı günler kaldı. Tüm yıl boyunca harika dizi ve filmler izledik, pek çoğu unutulmazlar arasındaki yerini aldı. Yapılan pek çok dizi-film listesinin yanı sıra önemli kaynaklar da en iyileri seçmeyi tamamladı. BBC de yılın en iyi tv ve dijital platform dizilerini sıraladı. Bakalım ilk 10'da hangi diziler varmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10. Feud: Capote vs The Swans

10. Feud: Capote vs The Swans

Dramatik ve sosyetik düşmanlıkları konu alan antoloji dizisi, Amerika tarihinin ve edebiyatının efsanevi figürlerinden Truman Capote'nin, New Yorklu elit kadın arkadaş grubu ile arasında yaşadıklarını konu alıyor.

9. The Diplomat

9. The Diplomat

Dizide Londra'daki bir bombalı saldırıyla hayatı altüst olan ABD'li diplomat Kate Wyler'ın hakkındaki şüpheler İngiliz hükümetinin en üst kademelerine uzanmasıyla zorlu bir sınavla karşı karşıya kalışı anlatılıyor.

8. The Jackal

8. The Jackal

En yüksek ücret karşılığında suikastlar düzenleyerek geçimini sağlayan Jackal'ın, son cinayetinden sonra hayatı beklenmedik bir yön alıyor.

7. Rivals

7. Rivals

Dizide Eski Olimpiyat şampiyonu, kadın avcısı olarak tanınan Parlamento üyesi Rupert Campbell-Black ve iş insanı Tony Baddingham karşı karşıya geliyor. İkili arasındaki gerilim arttıkça sırlar ortaya çıkıyor ve ittifaklar kuruluyor.

6. Slow Horses

6. Slow Horses

Dizide bir grup gözden düşmüş İngiliz ajanının sahada gayri resmi olarak ajanlık yapması anlatılıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5. Say Nothing

5. Say Nothing

Dizide Kuzey İrlanda'da 1972 yılında evinden kaçırılan ve bir daha canlı görülmeyen on çocuk annesi Jean McConville'in şaşırtıcı kayboluşuyla başlayan hikâyesi anlatılıyor.

4. Colin from Accounts

4. Colin from Accounts

Dizide bir fabrika sahibi ve bir doktor adayının, sokak köpeğinin yaralanmasıyla bir araya gelişi ve birbirlerinin zayıf noktalarıyla baş etmeye çalışmaları anlatılıyor.

3. Black Doves

3. Black Doves

Dizide Helen adlı casus, onun mesleğiyle ilgili hiçbir bilgisi olmayan bir adamla ilişki yürütüyor. Ancak sevgilisi Londra'nın tehlikeli yeraltı dünyası tarafından ele geçirilince ortalık karışıyor.

2. A Man on the Inside

2. A Man on the Inside

Dizide emekli bir profesör olan Charles'ın bir özel dedektiflik ilanına başvurması ve kendini San Francisco'daki bir huzurevindeki gizli görev için çalışırken bulması anlatılıyor.

1. Industry

1. Industry

Dizide Londra'daki bir yatırım bankasında çalışabilmek için birbirleriyle kıyasıya bir rekabete girişen bir grup insanın hikayesi konu alınıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın