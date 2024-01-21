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Bazı Kahramanlar Pelerin Takmaz! Trafiği Durdurdu, Kediyi Kurtardı: Hem de İstanbul’da!

Bazı Kahramanlar Pelerin Takmaz! Trafiği Durdurdu, Kediyi Kurtardı: Hem de İstanbul’da!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
21.01.2024 - 11:59

Fatih Unkapanı Köprüsü'nde bir kadın, refüjde kalan bir kediyi kurtarmak için yoldan geçen araçları durdurdu. Minik kediyi kurtaran kadının o anları kameraya yansıdı.

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Dün öğle saatlerinde Eminönü Unkapanı Köprüsü'nde bir kadın, araçların hızla geçtiği refüjde kalan bir kediyi kurtardı.

Dün öğle saatlerinde Eminönü Unkapanı Köprüsü'nde bir kadın, araçların hızla geçtiği refüjde kalan bir kediyi kurtardı.

Yoldan geçen araçlara dur işareti yaparak kedinin yanına ulaşan kadın, kediye sakince yaklaşıp kucağına aldı.

Yoldan geçen araçlara dur işareti yaparak kedinin yanına ulaşan kadın, kediye sakince yaklaşıp kucağına aldı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda, trafikteki araçlar kadının karşıya geçmesini bekledi. Kucağına aldığı kediyle yolun karşısına geçen kadın, kediyi kucağında severek trafikten uzaklaştırdı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda, trafikteki araçlar kadının karşıya geçmesini bekledi. Kucağına aldığı kediyle yolun karşısına geçen kadın, kediyi kucağında severek trafikten uzaklaştırdı.

İşte cep telefona kamerasına yansıyan o anlar 👇

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