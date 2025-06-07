onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bayramda Eski Aşklara Dönüyorsan Bu Şarkılar Seninle

etiket Bayramda Eski Aşklara Dönüyorsan Bu Şarkılar Seninle

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
07.06.2025 - 20:17

Bayramda herkes sevdiklerini arar, bayram mesajları yollanır, hatırlanır, hatırlatılır… Ama bazıları var ki 'acaba beni hatırladı mı?' diye WhatsApp'a girip çıkanlardan. Eski sevgiliyi düşünmeden bir bayram geçiremeyen, 'şu kavurma kokusu gibi o da burnumda tütüyor' diyenler burada mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İrem Derici - Yazsın Bana

2. Ajda Pekkan – Sana Neler Edeceğim

3. Hadise – Mesajımı Almıştır O

4. Simge – Aşkın Olayım

5. Yusuf Güney – Melekler Seni Bana Yazmış

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Gülşen – Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam

7. Mert Demir – Ateşe Düştüm

8. Demet Akalın – Olacak Olacak

9. Hande Yener – Naber

10. Yedinci Ev – Sevsene Beni

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Batu Akdeniz – Artık Bi’ Manyağın Var

12. Sezen Aksu – Seni İstiyorum

13. Yalın – Yeniden

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın