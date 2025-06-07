Bayramda Eski Aşklara Dönüyorsan Bu Şarkılar Seninle

Bayramda herkes sevdiklerini arar, bayram mesajları yollanır, hatırlanır, hatırlatılır… Ama bazıları var ki 'acaba beni hatırladı mı?' diye WhatsApp'a girip çıkanlardan. Eski sevgiliyi düşünmeden bir bayram geçiremeyen, 'şu kavurma kokusu gibi o da burnumda tütüyor' diyenler burada mı?