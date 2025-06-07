Bayramda Eski Aşklara Dönüyorsan Bu Şarkılar Seninle
Bayramda herkes sevdiklerini arar, bayram mesajları yollanır, hatırlanır, hatırlatılır… Ama bazıları var ki 'acaba beni hatırladı mı?' diye WhatsApp'a girip çıkanlardan. Eski sevgiliyi düşünmeden bir bayram geçiremeyen, 'şu kavurma kokusu gibi o da burnumda tütüyor' diyenler burada mı?
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1. İrem Derici - Yazsın Bana
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2. Ajda Pekkan – Sana Neler Edeceğim
3. Hadise – Mesajımı Almıştır O
4. Simge – Aşkın Olayım
5. Yusuf Güney – Melekler Seni Bana Yazmış
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6. Gülşen – Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam
7. Mert Demir – Ateşe Düştüm
8. Demet Akalın – Olacak Olacak
9. Hande Yener – Naber
10. Yedinci Ev – Sevsene Beni
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11. Batu Akdeniz – Artık Bi’ Manyağın Var
12. Sezen Aksu – Seni İstiyorum
13. Yalın – Yeniden
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