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Bayramda Banka, Kargo, AVM, Marketler Açık mı? Kurban Bayramı'nda Kapalı Olacak Yerler!

Bayramda Banka, Kargo, AVM, Marketler Açık mı? Kurban Bayramı'nda Kapalı Olacak Yerler!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 14:03 Son Güncelleme: 15.06.2024 - 14:06

Kurban Bayramı 16 Haziran'da başlıyor. 4 günlük bayram tatili kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldı. Vatandaşlar tatil sürecinde açık ve kapalı olacak yerleri araştırmaya başladı. Bayramda özellikle banka, AVM, A101, Bim, ŞOK marketleri ve kargoların çalışma saatleri merak konusu oldu.

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Bayramda bankalar açık mı?

Bayramda bankalar açık mı?

Kurban Bayramı'nda 9 günlük izin yalnızca devlet memurlarını kapsıyor. Bankalar idare izin kapsamında yer almadığından 20 Haziran Perşembe'den itibaren bankalar açık olacak. Bankalar sadece 15-19 Haziran tarihleri arasında hizmet veremeyecek.

Kurban Bayramında kargolar çalışıyor mu?

Kurban Bayramında kargolar çalışıyor mu?

4 günlük bayram tatili boyunca genel olarak kargolar da hizmet veremeyecek firmalar arasında yer alıyor. Ancak 20 Haziran itibariyle açık olacak. Ancak bu durum firmadan firmaya değişebileceğinden en doğru bilgi için kargo şirketiyle iletişime geçebilirsiniz.

16-17-18-19 Haziran'da marketler açık mı, kapalı mı?

16-17-18-19 Haziran'da marketler açık mı, kapalı mı?

Bayramda marketlerin çalışma düzeni farklılık gösterebiliyor. Geçtiğimiz yıl bayramın 1. günü marketler kapalı olurken, 2 ve 3. günü ise hizmet vermişti.

Bayramda alışveriş merkezlerinin çalışma düzeni nasıl olacak?

Bayramda alışveriş merkezlerinin çalışma düzeni nasıl olacak?

Kurban Bayramı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da AVM'ler açık olacak. Ancak geçtiğimiz yıl baz alındığında bazı alışveriş merkezleri bayramın ilk günü saat 12.00 ya da 13.00'te açılabilir. Gideceğiniz AVM'yi önceden arayarak net bilgi alabilirsiniz.

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