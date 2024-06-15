Bayramda Banka, Kargo, AVM, Marketler Açık mı? Kurban Bayramı'nda Kapalı Olacak Yerler!
Bayramda Banka, Kargo, AVM, Marketler Açık mı? Kurban Bayramı'nda Kapalı Olacak Yerler!
Kurban Bayramı 16 Haziran'da başlıyor. 4 günlük bayram tatili kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldı. Vatandaşlar tatil sürecinde açık ve kapalı olacak yerleri araştırmaya başladı. Bayramda özellikle banka, AVM, A101, Bim, ŞOK marketleri ve kargoların çalışma saatleri merak konusu oldu.
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Bayramda bankalar açık mı?
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Kurban Bayramında kargolar çalışıyor mu?
16-17-18-19 Haziran'da marketler açık mı, kapalı mı?
Bayramda alışveriş merkezlerinin çalışma düzeni nasıl olacak?
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