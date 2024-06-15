Bayramda Banka, Kargo, AVM, Marketler Açık mı? Kurban Bayramı'nda Kapalı Olacak Yerler!

Kurban Bayramı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da AVM'ler açık olacak. Ancak geçtiğimiz yıl baz alındığında bazı alışveriş merkezleri bayramın ilk günü saat 12.00 ya da 13.00'te açılabilir. Gideceğiniz AVM'yi önceden arayarak net bilgi alabilirsiniz.