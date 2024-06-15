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İnsanların Anksiyete İle Başa Çıkmak İçin Kullandıkları 15 Basit Yöntem

İnsanların Anksiyete İle Başa Çıkmak İçin Kullandıkları 15 Basit Yöntem

Aden
Aden - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 11:01

Bugünkü içeriğimizde farklı hayatlardan insanların anksiyeteleri ile başa çıkmak için kullandıkları yöntemlere bakıyor olacağız. Sizin de kullandığınız bir yöntem varsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. İyi okumalar.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Genelde sağlıklı bir diyet ve bolca egzersiz bana yeterli geliyor."

2. "Kesinlikle kahve içmeyi bırakmış olmam çok yardımcı oldu."

2. "Kesinlikle kahve içmeyi bırakmış olmam çok yardımcı oldu."

'Kafein tam bir anksiyete canavarı.'

3. "Ne zaman bebekler gibi rahat rahat uyusam hep güne daha mutlu başlıyorum ve anksiyetem normala göre düşük oluyor."

3. "Ne zaman bebekler gibi rahat rahat uyusam hep güne daha mutlu başlıyorum ve anksiyetem normala göre düşük oluyor."

4. "Hepimizin büyük bir sistemin parçası olduğumuzu kabul etmem çok yardımcı oldu."

'Bazen bulunduğun durumu değiştiremesen de kabullenmek yeterli oluyor.'

5. "Bolca D vitamini almak işe yarıyor."

5. "Bolca D vitamini almak işe yarıyor."

'Güneş ışığı gerçekten büyülü.'

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6. "İlişkiden çıkmak kesinlikle yardımcı oldu. Kendim hakkında bir şey öğrendiysem o da yalnızken en iyi halimde olduğum."

6. "İlişkiden çıkmak kesinlikle yardımcı oldu. Kendim hakkında bir şey öğrendiysem o da yalnızken en iyi halimde olduğum."

7. "Alkolü tamamiyle bırakmayı deneyin ve farkı görün."

7. "Alkolü tamamiyle bırakmayı deneyin ve farkı görün."

'Depresyon ve alkol bildiğin kol kola yaşıyor!'

8. "Genellikle doğada yürüyüşe çıkmak beni sakinleştiriyor."

8. "Genellikle doğada yürüyüşe çıkmak beni sakinleştiriyor."

9. "Babamın verdiği tavsiyeyi hatırlıyorum, 'Bütün sorunları çözebiliriz ve bir sorun çözülmeyecek hale geldiyse artık paradoks olmuştur. Endişelenmek yerine hayatına devam etmek en iyisi.'"

9. "Babamın verdiği tavsiyeyi hatırlıyorum, 'Bütün sorunları çözebiliriz ve bir sorun çözülmeyecek hale geldiyse artık paradoks olmuştur. Endişelenmek yerine hayatına devam etmek en iyisi.'"

10. "Açıkcası karım tahmin edebileceğimden çok daha fazla yardımcı oluyor."

'Ona sahip olduğum için mutluyum.'

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11. "Köpeğimle beraber zaman geçirmek kesinlikle yardımcı oluyor."

11. "Köpeğimle beraber zaman geçirmek kesinlikle yardımcı oluyor."

12. "İşten düzenli olarak mola alarak yeni maceralara çıkmak çok yardımcı oldu."

12. "İşten düzenli olarak mola alarak yeni maceralara çıkmak çok yardımcı oldu."

'Yeni yerler keşfetmek gerçekten bakış açını değiştiriyor.'

13. "Çalışırken genellikle doğa sesleri açıyorum ve ilginç bir şekilde çok yardımcı oluyorlar."

13. "Çalışırken genellikle doğa sesleri açıyorum ve ilginç bir şekilde çok yardımcı oluyorlar."

14. "Kendimde fark ettiğim şey, az su içtiğim günler modumun çok kötü olması."

14. "Kendimde fark ettiğim şey, az su içtiğim günler modumun çok kötü olması."

'Bu yüzden günde en az 2.5 litre su içmeye özen gösteiryorum ve kesinlikle işe yarıyor.'

15. "Düzenli olarak yoga yapmanın çok yardımı oldu. Herkese tavsiye ederim."

15. "Düzenli olarak yoga yapmanın çok yardımı oldu. Herkese tavsiye ederim."

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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ömer

Alkol ve kahveyi bırakmak ciddi anlamda faydası olur ama asıl çözüm kabullenmek kurtulmak için çabalamayı bıraktığın gün kurtulursun…

Turgut Güler

Alkol bence iyi, alınca sakin oluyorum

ömer

Sadece içtiğin sürece geçirir uzun vadede sıklaştırır o yüzden yanlış bilinen bir şey o..