İnsanların Anksiyete İle Başa Çıkmak İçin Kullandıkları 15 Basit Yöntem
İnsanların Anksiyete İle Başa Çıkmak İçin Kullandıkları 15 Basit Yöntem
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde farklı hayatlardan insanların anksiyeteleri ile başa çıkmak için kullandıkları yöntemlere bakıyor olacağız. Sizin de kullandığınız bir yöntem varsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. İyi okumalar.
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1. "Genelde sağlıklı bir diyet ve bolca egzersiz bana yeterli geliyor."
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2. "Kesinlikle kahve içmeyi bırakmış olmam çok yardımcı oldu."
3. "Ne zaman bebekler gibi rahat rahat uyusam hep güne daha mutlu başlıyorum ve anksiyetem normala göre düşük oluyor."
4. "Hepimizin büyük bir sistemin parçası olduğumuzu kabul etmem çok yardımcı oldu."
5. "Bolca D vitamini almak işe yarıyor."
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6. "İlişkiden çıkmak kesinlikle yardımcı oldu. Kendim hakkında bir şey öğrendiysem o da yalnızken en iyi halimde olduğum."
7. "Alkolü tamamiyle bırakmayı deneyin ve farkı görün."
8. "Genellikle doğada yürüyüşe çıkmak beni sakinleştiriyor."
9. "Babamın verdiği tavsiyeyi hatırlıyorum, 'Bütün sorunları çözebiliriz ve bir sorun çözülmeyecek hale geldiyse artık paradoks olmuştur. Endişelenmek yerine hayatına devam etmek en iyisi.'"
10. "Açıkcası karım tahmin edebileceğimden çok daha fazla yardımcı oluyor."
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11. "Köpeğimle beraber zaman geçirmek kesinlikle yardımcı oluyor."
12. "İşten düzenli olarak mola alarak yeni maceralara çıkmak çok yardımcı oldu."
13. "Çalışırken genellikle doğa sesleri açıyorum ve ilginç bir şekilde çok yardımcı oluyorlar."
14. "Kendimde fark ettiğim şey, az su içtiğim günler modumun çok kötü olması."
15. "Düzenli olarak yoga yapmanın çok yardımı oldu. Herkese tavsiye ederim."
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Alkol ve kahveyi bırakmak ciddi anlamda faydası olur ama asıl çözüm kabullenmek kurtulmak için çabalamayı bıraktığın gün kurtulursun…
Alkol bence iyi, alınca sakin oluyorum
Sadece içtiğin sürece geçirir uzun vadede sıklaştırır o yüzden yanlış bilinen bir şey o..