Bayram Ziyaretlerinde Akraba ve Misafir Terörüne Maruz Kalıp Hepimizi Güldüren Kişiler
Bayram Ziyaretlerinde Akraba ve Misafir Terörüne Maruz Kalıp Hepimizi Güldüren Kişiler
Bayramın da gelmesiyle birlikte akrabalarla ve misafirlerle daha haşır neşir oluyoruz. Biz de bu durumdan sıkılarak düşüncelerini dile getiren kişileri derledik.
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Kurban bayramıyla birlikte birçok akrabayla bir araya geldik, yer yer yorulduk yer yer özlem giderdik.
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Fakat bazı X (Twitter) kullanıcıları bu merasimden epey bi' sıkılmış olacak ki, akraba ve misafir yoğunluğuna adeta isyan etti.
Gelin kim nasıl isyan etmiş, beraber bakalım👇
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