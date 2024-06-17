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Anneannesi ile Vişne Likörü ve Türk Kahvesi İçerek Bayram Geleneğini Gerçekleştiren X (Twitter) Kullanıcısı

Anneannesi ile Vişne Likörü ve Türk Kahvesi İçerek Bayram Geleneğini Gerçekleştiren X (Twitter) Kullanıcısı

Kurban Bayramı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 18:16

Bir Twitter (X) kullanıcısı, bayram geleneği olarak anneannesinin yanına gitti ve bazı kareler paylaştı. Anneannesinin vişne likörü ve türk kahvesi eşliğinde verdiği pozları ise kısa zamanda viral oldu. Gelin beraber bakalım👇

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Bir Twitter (X) kullanıcısı, bayram geleneği olarak anneannesinin yanına gitti ve bazı kareler paylaştı.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, bayram geleneği olarak anneannesinin yanına gitti ve bazı kareler paylaştı.

Anneannesinin vişne likörü ve türk kahvesi eşliğinde verdiği pozları ise kısa zamanda viral oldu.

Anneannesinin vişne likörü ve türk kahvesi eşliğinde verdiği pozları ise kısa zamanda viral oldu.

Kullanıcıya birbirinden farklı yorumlar geldi.

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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