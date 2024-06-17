Anneannesi ile Vişne Likörü ve Türk Kahvesi İçerek Bayram Geleneğini Gerçekleştiren X (Twitter) Kullanıcısı
Anneannesi ile Vişne Likörü ve Türk Kahvesi İçerek Bayram Geleneğini Gerçekleştiren X (Twitter) Kullanıcısı
Bir Twitter (X) kullanıcısı, bayram geleneği olarak anneannesinin yanına gitti ve bazı kareler paylaştı. Anneannesinin vişne likörü ve türk kahvesi eşliğinde verdiği pozları ise kısa zamanda viral oldu. Gelin beraber bakalım👇
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Bir Twitter (X) kullanıcısı, bayram geleneği olarak anneannesinin yanına gitti ve bazı kareler paylaştı.
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Anneannesinin vişne likörü ve türk kahvesi eşliğinde verdiği pozları ise kısa zamanda viral oldu.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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