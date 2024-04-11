Bayram Namazında Gözaltına Alınan Örümcek Adam Yaşananları Ağlayarak Anlattı: 'Ters Kelepçe Yaptılar...'
Bayram Namazında Gözaltına Alınan Örümcek Adam Yaşananları Ağlayarak Anlattı: 'Ters Kelepçe Yaptılar...'
Hatay İskenderun'da bayram namazı kılmaya örümcek adam kostümüyle gitmesi ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ayaz Koç, ayağına basıldığını ve tartaklandığını söyledi. Gönüllü olarak deprem bölgelerinde çocukları eğlendirdiğini söyleyen Koç, 'Yürüyemiyorum, ben insanlara moral verip mutlu etmek istiyordum. Hayallerimden asla vaz geçmeyeceğim.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bayram namazı kılmaya örümcek adam kostümüyle giden Ayaz Koç, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Deprem bölgesinde çocukları eğlendirdiğini söyleyen Koç, gözaltına alınma sürecinde ters kelepçe yapıldığını ve ayağına basıldığını söyledi.
Amacının deprem bölgesindeki çocuklara moral vermek olduğunu söyleyen Koç, 'Yürüyemiyorum, ben hayallerini gerçekleştiren bir gencim. Şu an ayağım çok ağrıyor, basamıyorum. Hayallerimden asla vaz geçmeyeceğim' dedi.
Türkiye'nin 81 şehrini Örümcek Adam kostümüyle gezmek için yola çıkan Ayaz Koç'un daha önce de Zonguldak'ta gözaltına alındığı öğrenildi.
Ayaz Koç'un olayla ilgili açıklamaları için 🎥
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda