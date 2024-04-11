Bayram Namazında Gözaltına Alınan Örümcek Adam Yaşananları Ağlayarak Anlattı: 'Ters Kelepçe Yaptılar...'

Hatay İskenderun'da bayram namazı kılmaya örümcek adam kostümüyle gitmesi ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ayaz Koç, ayağına basıldığını ve tartaklandığını söyledi. Gönüllü olarak deprem bölgelerinde çocukları eğlendirdiğini söyleyen Koç, 'Yürüyemiyorum, ben insanlara moral verip mutlu etmek istiyordum. Hayallerimden asla vaz geçmeyeceğim.' dedi.