Batshuayi Lecce Maçında Kaçırdığı Golle Futbolseverlerin Diline Düştü
Batshuayi Lecce Maçında Kaçırdığı Golle Futbolseverlerin Diline Düştü
Galatasaray hazırlık maçında İtalyan ekibi Lecce ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1 gallibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın yeni transferi Batshuayi'nin kaçırdığı gol, sosyal medyada gündem oldu.
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray, dördüncü hazırlık maçında İtalyan ekibi Lecce ile kozlarını paylaştı.
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90 dakika, 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-kırmızılar, galibiyeti getiren goller, 9. dakikada Hakim Ziyech ve 50. dakikada Wilfried Zaha'dan geldi.
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