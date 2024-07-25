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Batshuayi Lecce Maçında Kaçırdığı Golle Futbolseverlerin Diline Düştü

Batshuayi Lecce Maçında Kaçırdığı Golle Futbolseverlerin Diline Düştü

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 11:06

Galatasaray hazırlık maçında İtalyan ekibi Lecce ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1 gallibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın yeni transferi Batshuayi'nin kaçırdığı gol, sosyal medyada gündem oldu.

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray, dördüncü hazırlık maçında İtalyan ekibi Lecce ile kozlarını paylaştı.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray, dördüncü hazırlık maçında İtalyan ekibi Lecce ile kozlarını paylaştı.

90 dakika, 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-kırmızılar, galibiyeti getiren goller, 9. dakikada Hakim Ziyech ve 50. dakikada Wilfried Zaha'dan geldi.

90 dakika, 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-kırmızılar, galibiyeti getiren goller, 9. dakikada Hakim Ziyech ve 50. dakikada Wilfried Zaha'dan geldi.

Batshuayi'nin skor 2-0 iken kaçırdığı gol, sosyal medyada çok konuşuldu. 👇

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