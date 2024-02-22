Başrollerin Vedasından Sonra Final Kararı Almıştı: Safir'de Feraye ve Yaman Sonunda Evleniyor!

Sezona büyük umutlarla başlasa da ana konudan seyircinin isteğiyle çıkan Safir, başrollerini küstürmüş ve onlar da diziden ayrılma kararı almıştı. Ayrılığın üstünden daha 1 hafta geçmeden de dizi final kararı aldı. Sonunda izleyicinin istediği oldu, Safir'e mutlu son yazıldı!