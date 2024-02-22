Başrollerin Vedasından Sonra Final Kararı Almıştı: Safir'de Feraye ve Yaman Sonunda Evleniyor!
Başrollerin Vedasından Sonra Final Kararı Almıştı: Safir'de Feraye ve Yaman Sonunda Evleniyor!
Sezona büyük umutlarla başlasa da ana konudan seyircinin isteğiyle çıkan Safir, başrollerini küstürmüş ve onlar da diziden ayrılma kararı almıştı. Ayrılığın üstünden daha 1 hafta geçmeden de dizi final kararı aldı. Sonunda izleyicinin istediği oldu, Safir'e mutlu son yazıldı!
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Sezona büyük umutlarla ve iddialı bir biçimde başlayan Safir, izleyicinin talepleri doğrultusunda senaryosunda değişikliğe gitmişti.
Feraye ve Yaman'ın aşkının sürmesini isteyen izleyicinin talepleri dinlenmiş ve senaryo buna göre şekil almıştı.
Bu durumda "kötü adam"a dönüşen İlhan Şen diziden ayrılma kararı almıştı. Onunla birlikte 3 oyuncu daha bu karara uyunca dizi de erken final kararını açıkladı.
Erken final de yapsa izleyicinin isteği oldu, mutlu son yazıldı! Feraye ve Yaman'ın düğününün olduğunu gören izleyici de mutluluktan havalara uçtu!
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