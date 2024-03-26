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Başak Enerjisi: Başak Burcu Birinin Hissettirdiği 16 Şarkı

etiket Başak Enerjisi: Başak Burcu Birinin Hissettirdiği 16 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 19:05

Eğer hayatınızda bir tane bile Başak burcu tanıdıysanız bu şarkılar sizin için daha anlamlı hale gelecek... İşte başak burçlarının hissettirdiği 16 şarkı.

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1. Billie Eilish - all the good girls go to hell

2. Fleetwood Mac - Dreams

3. The Lumineers - Ophelia

4. SZA - The Weekend

5. Rihanna - Only Girl (In The World)

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6. Selena Gomez - Kill Em With Kindness

7. Billie Eilish - bitches broken hearts

8. Ariana Grande - thank u, next (Official Video)

9. Selena Gomez - Rare (Official Music Video)

10. Sabrina Carpenter - Sue Me

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11. Dolly Parton - Jolene (Audio)

12. Arctic Monkeys - R U Mine?

13. onion boy

14. Mother Mother - Verbatim

15. Radiohead - Creep

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16. The Vamps - Just My Type

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