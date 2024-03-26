Başak Enerjisi: Başak Burcu Birinin Hissettirdiği 16 Şarkı
Başak Enerjisi: Başak Burcu Birinin Hissettirdiği 16 Şarkı
Eğer hayatınızda bir tane bile Başak burcu tanıdıysanız bu şarkılar sizin için daha anlamlı hale gelecek... İşte başak burçlarının hissettirdiği 16 şarkı.
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1. Billie Eilish - all the good girls go to hell
2. Fleetwood Mac - Dreams
3. The Lumineers - Ophelia
4. SZA - The Weekend
5. Rihanna - Only Girl (In The World)
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6. Selena Gomez - Kill Em With Kindness
7. Billie Eilish - bitches broken hearts
8. Ariana Grande - thank u, next (Official Video)
9. Selena Gomez - Rare (Official Music Video)
10. Sabrina Carpenter - Sue Me
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11. Dolly Parton - Jolene (Audio)
12. Arctic Monkeys - R U Mine?
13. onion boy
14. Mother Mother - Verbatim
15. Radiohead - Creep
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16. The Vamps - Just My Type
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