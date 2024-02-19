Başak Dizer'in Aile Fotoğrafından Hazar Ergüçlü'nün Duru Güzelliğine 19 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
Başak Dizer'in Aile Fotoğrafından Hazar Ergüçlü'nün Duru Güzelliğine 19 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
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1. Demet Özdemir:
2. Hazar Ergüçlü:
3. Berrak Tüzünataç, nazarları kovdu.
4. Sinem Kobal:
5. Başak Dizer'den aile fotoğrafları geldi.
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6. Mert Yazıcıoğlu:
7. Özge Özpirinçci ve Berrak Tüzünataç'tan nostaljik fotoğraf geldi.
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