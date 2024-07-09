Barış Alper Yılmaz'ın 'Sevdiği Filmler' Listesini Görenler Azıcık Bile İnanamadı!
Barış Alper Yılmaz'ın 'Sevdiği Filmler' Listesini Görenler Azıcık Bile İnanamadı!
Barış Alper Yılmaz, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki performansıyla tüm dünyanın dikkatini çekti. Özellikle Hollanda maçından sonra herkes onu konuşuyor desek yeridir. Özellikle sosyal medya onunla ilgili hikayelerle dolu. Çoğu da söylenti ve mizah... X'te @turkishcritic adıyla paylaşım yapan hesap, Barış Alper Yılmaz'ın en sevdiği 20 filmi paylaştı. Ancak listeyi görenler buna pek de inanamadı. Gelin bu listeye ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye Milli Futbol Takımı harika bir performans sergiledi. Özellikle Barış Alper Yılmaz çeyrek finalde Hollanda karşısındaki mücadelesiyle tüm dünyada övgüler topladı.
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Tabii başarısının ardından bütün dünyanın gözü onun üzerinde. Sosyal medya Barış Alper Yılmaz ile ilgili birbirinden ilginç hikayelerle dolu. Çoğu da goygoyvari söylentiler.
X'te @turkishcritic adıyla paylaşım yapan hesap, Barış Alper Yılmaz'ın en sevdiği 20 filmi paylaştı. Duvara Karşı, Frances Ha, Gone Girl ve Aftersun gibi popüler filmlerin olduğu liste görenlerin dikkatini çekti, çekmekle kalmadı inandırıcılığı sorgulandı.
Gelin Barış Alper Yılmaz'ın o çok sevdiği (!) filmler neymiş, hep birlikte bakalım. Sonra da bu söylenti ne tepki çekmiş, hep birlikte görelim.
Niye?
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Gidik futbolcu...
Ah üzümlü kekim...
Ağladık...
Evet, bu doğru...
+1
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Hayaller, hayatlar...
Şu an gidip sorasım geldi.
Hahahahaha.
Doğru konuştun.
Biz Heimlich ve romantizm ülkesiyiz.
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Bu sinefillik iddiası karşısında sana cevap hakkı doğdu Barış Alper Yılmaz! Letterboxd hesabı açıp en sevdiğin filmleri açıkla da hepimiz rahatlayalım.
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