Barış Alper Yılmaz'ın 'Sevdiği Filmler' Listesini Görenler Azıcık Bile İnanamadı!

Barış Alper Yılmaz, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki performansıyla tüm dünyanın dikkatini çekti. Özellikle Hollanda maçından sonra herkes onu konuşuyor desek yeridir. Özellikle sosyal medya onunla ilgili hikayelerle dolu. Çoğu da söylenti ve mizah... X'te @turkishcritic adıyla paylaşım yapan hesap, Barış Alper Yılmaz'ın en sevdiği 20 filmi paylaştı. Ancak listeyi görenler buna pek de inanamadı. Gelin bu listeye ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.