Türkiye-Avusturya Maçına Dair Paylaştıkları Dizi-Film Tweetleriyle Ortalığı Tespit Şelalesine Çeviren Kişiler
Türkiye-Avusturya Maçına Dair Paylaştıkları Dizi-Film Tweetleriyle Ortalığı Tespit Şelalesine Çeviren Kişiler
Merhabalar. Bizim Çocuklar, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dün akşam Avusturya'yı 2-1 yendi. Milli takımımızın kazanmasının ardından sosyal medyanın her köşesinde sevincimiz yankılandı. Bu içerikte dizi-film kesitleriyle milli maç galibiyetini kutlayan X kullanıcılarının paylaşımlarını bir araya topladık.
İyi seyirler dileriz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. @onlygibi: "konu kudurtuculuk olunca bizim çocuklar"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. @komunisnt: "Hollanda maçında rakip topçuların arkasından Felemenkçe pas isteyip top kaybı yaptırırken Ferdi'nin çakallık"
3. @wizbutcute: "Aşko kuşko takılırken milli maç akşamları büründüğüm kişilik"
4. @Reusinyo_11: "Türkiye Hollanda maçında Türkiye gol atınca oosterwolde"
5. @gencsenoll: "Kenan Yıldız o kadar atak yedikten sonra üstüne soyunma odasında saçını yaparsa Barış Alper"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. @onnlyfener: "Taymda Ferdi'nin drippling videolarına her denk gelişimizde"
7. @lordsinov: "Merih maçtan önce bunu izlemiş olmalı"
8. @turancan0: "hollandayı eleyip yarı finalde isviçreye denk gelirsek maçtan önce hamit altıntopla murat yakın"
9. @onlygibi: "Konu Türkiye olunca bizim çocuklar"
10. @zimbahakan: "Yıllar sonra futbol taymı"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. @seksizt: "Devre arası montella takıma taktik anlatırken Kenan"
12. @turancan0: "hollanda maçında hakan ilk kornerin başına geçmeye çalışırken arda"
13. @baselkanir: "her korner kararında avusturya kalecisiyle merih"
14. @MilliTakimlar: "⛔️ GEÇEMEZSİN! @MertGunok"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın