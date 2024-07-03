Türkiye-Avusturya Maçına Dair Paylaştıkları Dizi-Film Tweetleriyle Ortalığı Tespit Şelalesine Çeviren Kişiler

Merhabalar. Bizim Çocuklar, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dün akşam Avusturya'yı 2-1 yendi. Milli takımımızın kazanmasının ardından sosyal medyanın her köşesinde sevincimiz yankılandı. Bu içerikte dizi-film kesitleriyle milli maç galibiyetini kutlayan X kullanıcılarının paylaşımlarını bir araya topladık.

İyi seyirler dileriz!