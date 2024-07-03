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Türkiye-Avusturya Maçına Dair Paylaştıkları Dizi-Film Tweetleriyle Ortalığı Tespit Şelalesine Çeviren Kişiler

Türkiye-Avusturya Maçına Dair Paylaştıkları Dizi-Film Tweetleriyle Ortalığı Tespit Şelalesine Çeviren Kişiler

futbol dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 14:27

Merhabalar. Bizim Çocuklar, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dün akşam Avusturya'yı 2-1 yendi. Milli takımımızın kazanmasının ardından sosyal medyanın her köşesinde sevincimiz yankılandı. Bu içerikte dizi-film kesitleriyle milli maç galibiyetini kutlayan X kullanıcılarının paylaşımlarını bir araya topladık.

İyi seyirler dileriz!

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1. @onlygibi: "konu kudurtuculuk olunca bizim çocuklar"

2. @komunisnt: "Hollanda maçında rakip topçuların arkasından Felemenkçe pas isteyip top kaybı yaptırırken Ferdi'nin çakallık"

3. @wizbutcute: "Aşko kuşko takılırken milli maç akşamları büründüğüm kişilik"

4. @Reusinyo_11: "Türkiye Hollanda maçında Türkiye gol atınca oosterwolde"

5. @gencsenoll: "Kenan Yıldız o kadar atak yedikten sonra üstüne soyunma odasında saçını yaparsa Barış Alper"

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6. @onnlyfener: "Taymda Ferdi'nin drippling videolarına her denk gelişimizde"

7. @lordsinov: "Merih maçtan önce bunu izlemiş olmalı"

8. @turancan0: "hollandayı eleyip yarı finalde isviçreye denk gelirsek maçtan önce hamit altıntopla murat yakın"

9. @onlygibi: "Konu Türkiye olunca bizim çocuklar"

10. @zimbahakan: "Yıllar sonra futbol taymı"

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11. @seksizt: "Devre arası montella takıma taktik anlatırken Kenan"

12. @turancan0: "hollanda maçında hakan ilk kornerin başına geçmeye çalışırken arda"

13. @baselkanir: "her korner kararında avusturya kalecisiyle merih"

14. @MilliTakimlar: "⛔️ GEÇEMEZSİN! @MertGunok"

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