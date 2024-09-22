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Barış Alper Fanı Kediden Her Şeyi Romantize Eden Türklere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Barış Alper Fanı Kediden Her Şeyi Romantize Eden Türklere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 18:39

Yine koskoca bir haftayı geride bıraktık. Her zamanki gibi hem günü hem haftayı günün tweetleriyle kapatıyoruz. Bakalım bugün kimlerin tweetleri viral olmuş, kimler yazdıklarıyla güldürmüş. 

Keyifli okumalar 🚀

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1. Hazırsan başlayalım 🙌

1. Hazırsan başlayalım 🙌
twitter.com

2. En tatlı sarman mısın? 😻

2. En tatlı sarman mısın? 😻
twitter.com

3. 1 gün değil mi o?

3. 1 gün değil mi o?
twitter.com

4. Biraz bekletim şarj aleti yapmak 👌

4. Biraz bekletim şarj aleti yapmak 👌
twitter.com

5. Barış Alper gör artık hayranlarını.

5. Barış Alper gör artık hayranlarını.
twitter.com
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6. Soru yanlıştır belki.

6. Soru yanlıştır belki.
twitter.com

7. Çok tanıdık, fazla tanıdık...

7. Çok tanıdık, fazla tanıdık...
twitter.com

8. Türkücü Ceylan'da bile var nasıl kimsede yok?

8. Türkücü Ceylan'da bile var nasıl kimsede yok?
twitter.com

9. Özlendi 👌

9. Özlendi 👌
twitter.com

10. Sınav gibi.

10. Sınav gibi.
twitter.com
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11. 👇

11. 👇
twitter.com

12. Overthink ayağınıza geldi.

12. Overthink ayağınıza geldi.
twitter.com

13. Yarın görüşürüz 👋

13. Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

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