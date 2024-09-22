Barış Alper Fanı Kediden Her Şeyi Romantize Eden Türklere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Barış Alper Fanı Kediden Her Şeyi Romantize Eden Türklere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yine koskoca bir haftayı geride bıraktık. Her zamanki gibi hem günü hem haftayı günün tweetleriyle kapatıyoruz. Bakalım bugün kimlerin tweetleri viral olmuş, kimler yazdıklarıyla güldürmüş.
Keyifli okumalar 🚀
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1. Hazırsan başlayalım 🙌
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2. En tatlı sarman mısın? 😻
3. 1 gün değil mi o?
4. Biraz bekletim şarj aleti yapmak 👌
5. Barış Alper gör artık hayranlarını.
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6. Soru yanlıştır belki.
7. Çok tanıdık, fazla tanıdık...
8. Türkücü Ceylan'da bile var nasıl kimsede yok?
9. Özlendi 👌
10. Sınav gibi.
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11. 👇
12. Overthink ayağınıza geldi.
13. Yarın görüşürüz 👋
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