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Barcelona Taraftarının Takımın Kadın Futbolcusunu Raphinha Sanması Viral Oldu

Barcelona Taraftarının Takımın Kadın Futbolcusunu Raphinha Sanması Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.09.2026 - 17:17
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Antrenman tesisleri taraftarların sıkça toplandığı yerlerden biri. Sevdikleri futbolcu veya yöneticileri görüp imza almak ya da fotoğraf çektirmek isteyen taraftar sık sık antrenman çıkışlarını takip ediyor ve bu esnada ortaya ilginç görüntüler çıkabiliyor. 

Tesislerden dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Raphinha'nın çıkmasını bekleyen taraftarlar ise ilginç bir sürprizle karşılaştı. Özellikle minik Barcelonalılar kulübün kadın takımında forma giyen bir diğer Brezilyalı Kerolin'le Raphinha'yı karıştırınca ufak çaplı bir karmaşa yaşandı.

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Barcelona taraftarı Ciutat Esportiva Joan Gamper antrenman tesislerinde Raphinha'yı bekliyordu.

Barcelona taraftarı Ciutat Esportiva Joan Gamper antrenman tesislerinde Raphinha'yı bekliyordu.

Ancak karartılmış camlı otomobiliyle tesislerden çıkan kişi kulübün kadın takımının bir diğer Brezilyalı hücum oyuncusu Kerolin Nicoli'ydi. Taraftarların imza almak için aracına yaklaştığı Brezilyalı kadın futbolcu camı açınca kendisinin Raphinha olmadığı anlaşıldı.

O anlar böyle kaydedildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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