Barcelona Taraftarının Takımın Kadın Futbolcusunu Raphinha Sanması Viral Oldu

Antrenman tesisleri taraftarların sıkça toplandığı yerlerden biri. Sevdikleri futbolcu veya yöneticileri görüp imza almak ya da fotoğraf çektirmek isteyen taraftar sık sık antrenman çıkışlarını takip ediyor ve bu esnada ortaya ilginç görüntüler çıkabiliyor.

Tesislerden dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Raphinha'nın çıkmasını bekleyen taraftarlar ise ilginç bir sürprizle karşılaştı. Özellikle minik Barcelonalılar kulübün kadın takımında forma giyen bir diğer Brezilyalı Kerolin'le Raphinha'yı karıştırınca ufak çaplı bir karmaşa yaşandı.