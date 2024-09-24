Barcelona Eski Beşiktaş Kalecisi Karius'u Transfer Etmek İstiyor
Barcelona Eski Beşiktaş Kalecisi Karius'u Transfer Etmek İstiyor
Barcelona, Ter Stegen'in sakatlığıyla sarsıldı. Sezonu kapatan Alman kalecinin yerine yeni bir isim arayan Barcelona'da sürpriz isimler gündeme geliyor.
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İspanya Ligi'nde Barcelona'nın Villarreal'i deplasmanda 5-1 yendiği maçta sakatlanan kaleci Marc-André ter Stegen'den kötü bir haber geldi. Alman kaleci sezonu kapattı.
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Hızlı bir şekilde kaleci arayışına başlayan Barcelona'da gündeme gelen ilk isim ise bir dönem Beşiktaş forması da giyen Loris Karius oldu.
Liverpool'dan kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta iyi bir dönem geçirmeyen Karius daha sonra Newcastle ve Union Berlin formaları giymişti.
Loris Karius şu anda kulüpsüz olarak transfer listesinde yer alırken Barca'nın diğer adayları Keylor Navas, Otro, Jordi Masip, Edgar Badia ve Tomas Vaclik.
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