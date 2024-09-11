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Pelin Akil Kimdir? Yalı Çapkını'nın Diyar'ı Pelin Akil'in Oyunculuk Kariyeri ve Özel Hayatı

Pelin Akil Kimdir? Yalı Çapkını'nın Diyar'ı Pelin Akil'in Oyunculuk Kariyeri ve Özel Hayatı

Pelin Akil yalı çapkını
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 22:26

Arka Sokaklar dizisiyle hayatımıza giren genç ve yetenekli oyuncu Pelin Akil, gündemden düşmeyen ünlüler arasında yer alıyor. Sevilen oyuncu, aile yaşantısıyla ve rol aldığı yapımlarla sık sık dikkatleri üzerine çekiyor. Güzel oyuncunun yeni projesi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği rol ise şimdiden merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını'nın 'Diyar'ı Pelin Akil kimdir? Pelin Akil kaç yaşında ve nereli? 

İşte, detaylar...

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Pelin Akil Kimdir?

Pelin Akil Kimdir?

Pelin Akil, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bağdat Caddesinde büyüdüğü bilinen Akil, bir röportajında 'Suadiye kızıyım' diyor. 

Eğitim hayatına da İstanbul'da başlayan Pelin Akil, lise öğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladı. Müzik ve tiyatro alanına olan ilgisi kadar, yeteneği ile de dikkat çeken ünlü oyuncu üniversite yıllarından itibaren hayallerini gerçekleştirmek için çalıştı. Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Müzikal bölümünde başlayan Akil daha sonra Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Pelin Akil'in Oyunculuk Kariyeri

Pelin Akil'in Oyunculuk Kariyeri

Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, İstanbulname, Korkuyorum Sevgilim ve Closer gibi tiyatro oyunlarında rol alan yetenekli oyuncu televizyon dünyasına 208 yılında atıldı. Akil'in ilk rolü FOX TV ekranlarında seyirci ile buluşan Arka Sokaklar'da hayat verdiği Zehra oldu. 

Pelin Akil daha sonra, Seksenler, Suskunlar, Kızıl Elma, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi başarılı yapımlarda rol aldı. 2013 yılından bu yana Ana, Su ve Ateş, Damat Takımı ve Son Akşam Yemeği gibi filmlerde de rol alan Akil, 'Uzak Ara Eğlence' adlı bir de TV programı sundu. Güzel oyuncu şimdilerde Yalı Çapkını dizisindeki Diyar rolü ile gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Pelin Akil Evli mi?

Pelin Akil Evli mi?

Pelin Akil, Arka Sıralar dizisinde oynarken tanıştığı, kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile 2016 yılında dünyaevine girdi.

Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin, Duru Lina ve Doğa Alin isminde ikiz kız çocukları 2019 yılında dünyaya geldiler.

Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin, Duru Lina ve Doğa Alin isminde ikiz kız çocukları 2019 yılında dünyaya geldiler.

Pelin Akil'in Rol Aldığı Yapımlar

Pelin Akil'in Rol Aldığı Yapımlar

  • 2008-2011: Arka Sıradakiler - Zehra Güngör

  • 2012: Kurt Kanunu - Ballı Naciye 

  • 2012-2016: Seksenler - Seçil 

  • 2012: Suskunlar - Nisan 

  • 2013: Osmanlı Tokadı - Irmak

  • 2013: İnadına Yaşamak - Sedef

  • 2014: Kızıl Elma - Zeynep Gevher 

  • 2014: Aşktan Kaçılmaz - Yasemin 

  • 2015: Ne Münasebet - Nil 

  • 2016: Aile İşi - Müjde 

  • 2017-2019: Çember - Ayşe Derinöz 

  • 2018: Bittin Sen - Pelin 

  • 2020-2021: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Bahar Sincanlı

  • 2021-2022: Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı - İsabel

  • 2022-2023: Ben Bu Cihana Sığmazam - Dr. Firuze Turan 

  • 2024 -: Yalı Çapkını - Diyar

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Pelin Akil'in Filmografisi

Pelin Akil'in Filmografisi

  • 2013: Ana - Hayat Kadını

  • 2013: Su ve Ateş - Nupelda

  • 2015: Saklı - Elif

  • 2017: Deli Aşk - Neşe

  • 2017: Damat Takımı- Sera

  • 2018: Keşif - Semiha

  • 2023: Son Akşam Yemeği - Latife Hanım

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