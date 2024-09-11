Pelin Akil Kimdir? Yalı Çapkını'nın Diyar'ı Pelin Akil'in Oyunculuk Kariyeri ve Özel Hayatı

Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, İstanbulname, Korkuyorum Sevgilim ve Closer gibi tiyatro oyunlarında rol alan yetenekli oyuncu televizyon dünyasına 208 yılında atıldı. Akil'in ilk rolü FOX TV ekranlarında seyirci ile buluşan Arka Sokaklar'da hayat verdiği Zehra oldu.

Pelin Akil daha sonra, Seksenler, Suskunlar, Kızıl Elma, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi başarılı yapımlarda rol aldı. 2013 yılından bu yana Ana, Su ve Ateş, Damat Takımı ve Son Akşam Yemeği gibi filmlerde de rol alan Akil, 'Uzak Ara Eğlence' adlı bir de TV programı sundu. Güzel oyuncu şimdilerde Yalı Çapkını dizisindeki Diyar rolü ile gözleri üzerine çekmeyi başardı.