Bankalarda 'Jeopolitik' Hareketlilik: Borsa İstanbul'da İran-İsrail Düşüşü Başladı

İran-İsrail arasında gerilim arttı. Gece saatlerinde İran’ın Tel Aviv’e füzelerle saldırmasının ardından İsrail'in sert karşılık vereceğini açıklaması Borsa İstanbul’da da etkilere neden oldu. BIST 100 endeksinde düşüş yüzde 1’i aştı.

Kaynak: Ekonomim