Bankalarda 'Jeopolitik' Hareketlilik: Borsa İstanbul'da İran-İsrail Düşüşü Başladı
Bankalarda 'Jeopolitik' Hareketlilik: Borsa İstanbul'da İran-İsrail Düşüşü Başladı
İran-İsrail arasında gerilim arttı. Gece saatlerinde İran’ın Tel Aviv’e füzelerle saldırmasının ardından İsrail'in sert karşılık vereceğini açıklaması Borsa İstanbul’da da etkilere neden oldu. BIST 100 endeksinde düşüş yüzde 1’i aştı.
Kaynak: Ekonomim
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İran-İsrail geriliminin etkilediği ülkelerin başında Türkiye geliyor. İran’ın Tel Aviv’e 200 balistik füze atmasının ardından İsrail’in sert karşılık vereceğini açıklaması Borsa İstanbul’da da hareketliliğe neden oldu.
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Ekonomim’in özel haberine göre Borsa İstanbul güne düşüşle başladı. Yüzde 0.33 düşüşle başlayan borsa, gün ortasına doğru bu hızını artırdı.
Endeks saat 13.54 itibarıyla yüzde 1.57 düşüşle 9204’e ulaştı.
Bankacılık endeksinde kayıp ise yüzde 3’ün üzerinde. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0.57 ile spor olurken en çok ‘banka’ geriledi.
Öte yandan Borsa İstanbul 100 endeksi, dün 3.25 değer kaybederek günü 9351 puandan tamamlamıştı.
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