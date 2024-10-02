Kıbrıs'tan İran'ın Gönderdiği Füzeleri İzleyenlerin Bilgisizliği Viral Oldu

Geçtiğimiz gece Orta Doğu'da hareketli saatler yaşandı. İran sürpriz bir şekilde Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi. Bazı hava savunma sistemleri ve füzeler de Kıbrıs açıklarında görüldü. Görüntüleri kaydeden kişilerin mevzuyla alakasızlığı ise viral oldu.