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Kıbrıs'tan İran'ın Gönderdiği Füzeleri İzleyenlerin Bilgisizliği Viral Oldu

Kıbrıs'tan İran'ın Gönderdiği Füzeleri İzleyenlerin Bilgisizliği Viral Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
02.10.2024 - 11:46

Geçtiğimiz gece Orta Doğu'da hareketli saatler yaşandı. İran sürpriz bir şekilde Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi. Bazı hava savunma sistemleri ve füzeler de Kıbrıs açıklarında görüldü. Görüntüleri kaydeden kişilerin mevzuyla alakasızlığı ise viral oldu.

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Geçtiğimiz gece İran Devrim Muhafızları, Lübnan'ın vurulmasına misilleme olarak İsrail'e füze yağdırdı.

Geçtiğimiz gece İran Devrim Muhafızları, Lübnan'ın vurulmasına misilleme olarak İsrail'e füze yağdırdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı da sahildeki hareketliliği böyle kayıt altına aldı.

Ancak görüntülerden çok tepkiler viral oldu.

Ancak görüntülerden çok tepkiler viral oldu.
twitter.com

Mevzuya uyanamayan kişinin sorusu da ayrı bir tartışma konusuydu.

Mevzuya uyanamayan kişinin sorusu da ayrı bir tartışma konusuydu.
twitter.com

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