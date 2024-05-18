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Bambaşka Tarzıyla Kendine Hayran Bırakan L'Impératrice ve En İyi Parçaları

etiket Bambaşka Tarzıyla Kendine Hayran Bırakan L'Impératrice ve En İyi Parçaları

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 17:09

Bu dünyada L'Impératrice diye bir gerçek var! Hem klipleri hem de müziği ile dinlediğiniz anda hayran olacağınız L'Impératrice ile tanışmaya hazırsanız takın kulaklıkları başlıyoruz!

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1. VANILLE FRAISE

2. Peur des filles

3. Hématome

4. SONATE PACIFIQUE

5. AGITATIONS TROPICALES

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6. Danza Marilù

7. Me Da Igual

8. ERREUR 404

9. LA LUNE

10. PARFUM THÉRÉMINE

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11. Là-haut

12. FOREVER NOBODY

13. L'Impératrice — VACANCES

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