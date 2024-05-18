Bambaşka Tarzıyla Kendine Hayran Bırakan L'Impératrice ve En İyi Parçaları
Bambaşka Tarzıyla Kendine Hayran Bırakan L'Impératrice ve En İyi Parçaları
Bu dünyada L'Impératrice diye bir gerçek var! Hem klipleri hem de müziği ile dinlediğiniz anda hayran olacağınız L'Impératrice ile tanışmaya hazırsanız takın kulaklıkları başlıyoruz!
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1. VANILLE FRAISE
2. Peur des filles
3. Hématome
4. SONATE PACIFIQUE
5. AGITATIONS TROPICALES
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6. Danza Marilù
7. Me Da Igual
8. ERREUR 404
9. LA LUNE
10. PARFUM THÉRÉMINE
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