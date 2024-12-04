Bali Hakkında Hangi Bilgilerin Doğru Olduğunu Bulabilecek misin?
Bali Hakkında Hangi Bilgilerin Doğru Olduğunu Bulabilecek misin?
Tropikal bir cennet olan Bali, sadece doğal güzellikleriyle değil, kültürel zenginlikleri ve eşsiz deneyimleriyle de herkesi büyülüyor. Peki bu büyüleyici ada hakkında ne kadar bilgi sahibisin?
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Başlıyoruz! Bali, genellikle hangi isimle anılır?
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Bali’nin kültürel danslarından biri olan Kecak dansı neye dayanır?
Bali'nin en ünlü kahvesi olan Kopi Luwak kahvesi nasıl yapılır?
Bali'nin UNESCO Dünya Mirası olan sulama sistemi nedir diye sorsak?
Bali'de görmeye alışkın olduğumuz kumsallardan farklı olarak siyah kumsallar bulunuyor. Bunun sebebi ne olabilir?
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"Bali mynas" isimli bir hayvan, adadaki en ünlü hayvan olarak biliniyor. Bu hangi hayvandır peki?
Bali ekonomisinin %80'i turizme dayanır. Doğru mu?
Agung Dağı, Bali’de neden önemlidir diye soralım ve testimizi bitirelim!
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