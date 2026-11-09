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Genel Anestezi Altında Tam Vücut Dövme Furyası: Aynı Anda 9 Sanatçı, 20 Saat Çalışıp Tek Seansta Bitiriyor

Genel Anestezi Altında Tam Vücut Dövme Furyası: Aynı Anda 9 Sanatçı, 20 Saat Çalışıp Tek Seansta Bitiriyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.11.2026 - 14:14
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Bali'de turistler arasında yeni bir akım yayılıyor: Genel anestezi altında, tek seansta, dev boyutlu dövme yaptırmak. 10-20 saat süren işlemler hastane ameliyathanesinde, aynı anda dokuz dövme sanatçısıyla yapılıyor; Bali'den bir yetkili ise konunun soruşturulacağını söyledi.

[Kaynak: Daily Mail]

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Bali'ye akın eden binlerce turist, büyük dövmelerini genel anestezi altında yaptırıyor.

Bali'ye akın eden binlerce turist, büyük dövmelerini genel anestezi altında yaptırıyor.

Bu yıl binlerce tatilcinin büyük ya da tüm vücut dövmesi için Bali'ye gittiği belirtiliyor. Seansların görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Yöntem şöyle işliyor: Kişi genel anestezi ile uyutuluyor, aynı anda en fazla dokuz dövme sanatçısı vücudun farklı bölgelerinde çalışıyor. Normalde aylar, hatta yıllar süren iş bir ya da iki randevuya sığıyor. Üstelik ağrı yok, trendi cazip kılan da bu. Kuta'daki Madhe Ink stüdyosunun sahibi Madhe, 9News'e bütün vücudun bir ya da iki seansta tamamlanabildiğini, bir kol ya da bacağın ise yaklaşık 10 saat sürdüğünü anlattı.

Seans 10 ila 20 saat sürüyor, hastane ameliyathanesinde yapılıyor ve 16 bin dolara kadar çıkıyor.

Seans 10 ila 20 saat sürüyor, hastane ameliyathanesinde yapılıyor ve 16 bin dolara kadar çıkıyor.

Turistler hastane ve işlem ücretleri dahil 9 bin ile 16 bin dolar arasında ödeme yapıyor. 1News'e göre üst banttaki rakam yaklaşık 16 bin Avustralya doları, süre ise yaklaşık 20 saat. Avustralya'daki stüdyolar aynı kapsamdaki bir vücut çalışması için aylara ya da yıllara yayılan seanslarda on binlerce dolar istiyor.

İşlem dövme stüdyosunda değil, lisanslı bir hastanenin ameliyathanesinde yapılıyor. Madhe'ye göre müşterilerin önce iki ayrı sağlık kontrolünden geçmesi gerekiyor, anesteziyi de doktorlar ve hemşireler uyguluyor.

Bali'deki bir yetkili trendi yeni duyduğunu söyledi ve önce soruşturma yapılacağını açıkladı.

Bali'deki bir yetkili trendi yeni duyduğunu söyledi ve önce soruşturma yapılacağını açıkladı.

Daily Mail'e konuşan Bali'deki yetkili, konuyu yeni duyduğunu, işlemin nasıl yapıldığını ve kayıtlı doktorlarca, kayıtlı kliniklerde uygulanıp uygulanmadığını bilmediğini söyledi. 'Önce bu konuda bir soruşturma yapmamız gerekiyor' diyen yetkili, uygulamanın gerçekten yapıldığı ortaya çıkarsa geçerli kanıtlarla sağlık dairesine bildirim yapılabileceğini ekledi.

Bali zaten uygun fiyatlı dövmesiyle tanınan bir adres. Adadaki dövme stüdyolarının müşterilerinin en az yüzde 80'ini yabancılar oluşturuyor.

Sidney'deki usta dövmeci Kian Forreal: Aynı anda çalışan altı sekiz anonim sanatçıdan düzgün bir iş çıkmaz.

Sidney'deki usta dövmeci Kian Forreal: Aynı anda çalışan altı sekiz anonim sanatçıdan düzgün bir iş çıkmaz.

Sidney'in Surry Hills semtindeki Authentink Studio'nun sahibi Kian Forreal, 33 yıldır geleneksel Japon Irezumi stilinde vücut dövmesi yapıyor. Daily Mail'e göre uygulamanın gereksiz risk taşıdığını düşünüyor. 'Altı sekiz anonim dövmeciye vücudunun her yerine aynı anda iş yaptırırsan güzel bir dövmen olmaz' diyen Forreal, ortaya çıkanı 'yapay zekâ ya da Pinterest işi, birbirine yapıştırılmış, hepsi aynı görünen bir yığın' diye tarif ediyor. Kime yaptırdığını soranlara verilen cevap da hazır: 'Bali'de yaptırdım.'

Forreal'e göre trend, büyük çaplı dövmenin dönüştürücü yanını da yok ediyor. Kendi müşterileriyle 100 saati dört ila altı saatlik parçalar halinde geçirdiğini, başta çekingen gelenlerin sonunda 'Yaptım, her şeyi yapabilirim' diyerek çıktığını anlatıyor. Anestezi altında vücut dövmesi yaptırmayı ise Everest'e helikopterle çıkıp 'tırmandım' demeye benzetiyor: 'Bir günde kimlik satın alıyorsun.'

İroni de var: Forreal'in dediğine göre bazıları güçlü görünmek için aslan, kurt ya da dev bir ejderha seçiyor, ama o dövmenin acısına oturmayı göze alamıyor.

Avustralya Tabipler Birliği Batı Avustralya Başkanı Kyle Hoath: Bu kolaylık değil, tehlike.

Avustralya Tabipler Birliği Batı Avustralya Başkanı Kyle Hoath: Bu kolaylık değil, tehlike.

Avustralya Tabipler Birliği Batı Avustralya Başkanı Kyle Hoath, uygulamayı tehlikeli, gereksiz ve güvensiz olarak niteledi. Hoath'a göre genel anestezi, bilinci kapalı hastanın nefes almasını ve hayatta kalmasını sağlayacak eğitimli bir sağlık çalışanı gerektiriyor ve ölüm dahil riskler taşıyor. Anestezi olmadan yapılabilecek işlemlerde doktorlar bunu genellikle tercih etmiyor.

9News Perth'e konuşan Hoath şöyle dedi: 'Dövme güvenli ve steril ortamlarda yapılabilir, sırf kolaylık olsun diye genel anesteziye girmeye gerek yok. Bu kolaylık değil, tehlikeli ve güvensiz, kaçınılması gereken bir şey.' Avustralya'da böyle bir şeyin görülmediğini söyleyen Hoath, bunun hiçbir zaman görüleceğini de sanmadığını belirtti: 'Düz bir iş olması gereken şeye gereksiz bir komplikasyon ve risk eklemiş oluyorsunuz.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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