Genel Anestezi Altında Tam Vücut Dövme Furyası: Aynı Anda 9 Sanatçı, 20 Saat Çalışıp Tek Seansta Bitiriyor

Bu yıl binlerce tatilcinin büyük ya da tüm vücut dövmesi için Bali'ye gittiği belirtiliyor. Seansların görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Yöntem şöyle işliyor: Kişi genel anestezi ile uyutuluyor, aynı anda en fazla dokuz dövme sanatçısı vücudun farklı bölgelerinde çalışıyor. Normalde aylar, hatta yıllar süren iş bir ya da iki randevuya sığıyor. Üstelik ağrı yok, trendi cazip kılan da bu. Kuta'daki Madhe Ink stüdyosunun sahibi Madhe, 9News'e bütün vücudun bir ya da iki seansta tamamlanabildiğini, bir kol ya da bacağın ise yaklaşık 10 saat sürdüğünü anlattı.