Genel Anestezi Altında Tam Vücut Dövme Furyası: Aynı Anda 9 Sanatçı, 20 Saat Çalışıp Tek Seansta Bitiriyor
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Bali'de turistler arasında yeni bir akım yayılıyor: Genel anestezi altında, tek seansta, dev boyutlu dövme yaptırmak. 10-20 saat süren işlemler hastane ameliyathanesinde, aynı anda dokuz dövme sanatçısıyla yapılıyor; Bali'den bir yetkili ise konunun soruşturulacağını söyledi.
[Kaynak: Daily Mail]
Bali'ye akın eden binlerce turist, büyük dövmelerini genel anestezi altında yaptırıyor.
Seans 10 ila 20 saat sürüyor, hastane ameliyathanesinde yapılıyor ve 16 bin dolara kadar çıkıyor.
Bali'deki bir yetkili trendi yeni duyduğunu söyledi ve önce soruşturma yapılacağını açıkladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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