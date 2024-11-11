Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 11.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Calvin Klein Euphoria EDP 100 ml Kadın Parfüm
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2. Cosmed Atopia Cleansing Oil 400 ml
3. Prada Paradoxe Intense EDP 90 ml Kadın Parfüm
4. La Roche Posay Effaclar Yağlı/Akneli Ciltler için Pürüzsüzleştirici Bakım Seti
5. Maybelline New York Lash Sensational Sky High Burgundy Haze Maskara - Mürdüm
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6. Gucci Flora Gorgeous Gardenia EDP 100 ml
7. Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara - Şeffaf
8. Yves Saint Laurent Libre EDP 30 ml Kadın Parfümü
9. Flormar Kremsi Dokulu Brow Up Highlighter Pencil Aydınlatıcı Kalem - Uçuk Kahve
10. The Purest Solutions Nemlendirici Krem
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11. Chloe Signature EDP 75 ml Kadın Parfüm
12. La Roche Posay Cicaplast Baume B5 100 ml - Kuru ve Tahriş Olmuş Ciltler için Onarıcı Bakım Kremi
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