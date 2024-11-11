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Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

etiket Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
11.11.2024 - 04:56

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 11.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Calvin Klein Euphoria EDP 100 ml Kadın Parfüm

1. Calvin Klein Euphoria EDP 100 ml Kadın Parfüm

Şu anda Hepsiburada satıcılı parfümler, %50 indirimde. Calvin Klein Euphoria EDP 100 ml Kadın Parfüm, indirimle 5.513,12 TL yerine 2.756,56 TL.

11.11'e özel Hepsiburada satıcılı %50 indirimli parfümlerin tamamı burada.

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2. Cosmed Atopia Cleansing Oil 400 ml

2. Cosmed Atopia Cleansing Oil 400 ml

Kozmetik markalarında, EFSANE300 kodu ile 1000 TL ve üzeri alışverişlerinde anında 300 TL indirim fırsatını kaçırmayın, Cosmed Atopia Cleansing Oil 400 ml burada.

11.11'e özel kozmetik markalarında 1000 TL üzeri 300 TL indirimli ürünlerin tamamı burada.

Hepsiburada

3. Prada Paradoxe Intense EDP 90 ml Kadın Parfüm

3. Prada Paradoxe Intense EDP 90 ml Kadın Parfüm

Şu anda Hepsiburada satıcılı parfümler, %50 indirimde. Prada Paradoxe İntense EDP 90 Ml Kadın Parfüm, indirimle 12.829,39TL yerine 6.414,69 TL.

11.11'e özel Hepsiburada satıcılı %50 indirimli parfümlerin tamamı burada.

Hepsiburada

4. La Roche Posay Effaclar Yağlı/Akneli Ciltler için Pürüzsüzleştirici Bakım Seti

4. La Roche Posay Effaclar Yağlı/Akneli Ciltler için Pürüzsüzleştirici Bakım Seti

Kozmetik markalarında, EFSANE300 kodu ile 1000 TL ve üzeri alışverişlerinde anında 300 TL indirim fırsatını kaçırmayın, La Roche Posay Effaclar Seti burada.

11.11'e özel kozmetik markalarında 1000 TL üzeri 300 TL indirimli ürünlerin tamamı burada.

Hepsiburada

5. Maybelline New York Lash Sensational Sky High Burgundy Haze Maskara - Mürdüm

5. Maybelline New York Lash Sensational Sky High Burgundy Haze Maskara - Mürdüm

Kozmetik markalarında, EFSANE300 kodu ile 1000 TL ve üzeri alışverişlerinde anında 300 TL indirim fırsatını kaçırmayın, Maybelline Lash Sensational Sky High burada.

11.11'e özel kozmetik markalarında 1000 TL üzeri 300 TL indirimli ürünlerin tamamı burada.

Hepsiburada
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6. Gucci Flora Gorgeous Gardenia EDP 100 ml

6. Gucci Flora Gorgeous Gardenia EDP 100 ml

Şu anda Hepsiburada satıcılı parfümler, %50 indirimde. Gucci Flora Gorgeous Gardenia Edp 100 ml Kadın Parfüm, indirimle 8.407,62 TL yerine 4.203,81 TL.

11.11'e özel Hepsiburada satıcılı %50 indirimli parfümlerin tamamı burada.

Hepsiburada

7. Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara - Şeffaf

7. Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara - Şeffaf

Kozmetik markalarında, EFSANE300 kodu ile 1000 TL ve üzeri alışverişlerinde anında 300 TL indirim fırsatını kaçırmayın, Maybelline Super Lock Brow Glue burada.

11.11'e özel kozmetik markalarında 1000 TL üzeri 300 TL indirimli ürünlerin tamamı burada.

Hepsiburada

8. Yves Saint Laurent Libre EDP 30 ml Kadın Parfümü

8. Yves Saint Laurent Libre EDP 30 ml Kadın Parfümü

Şu anda Hepsiburada satıcılı parfümler, %50 indirimde. Yves Saint Laurent Libre, indirimle 4.497,61TL yerine 2.248,80 TL.

11.11'e özel Hepsiburada satıcılı %50 indirimli parfümlerin tamamı burada.

Hepsiburada

9. Flormar Kremsi Dokulu Brow Up Highlighter Pencil Aydınlatıcı Kalem - Uçuk Kahve

9. Flormar Kremsi Dokulu Brow Up Highlighter Pencil Aydınlatıcı Kalem - Uçuk Kahve

Kozmetik markalarında, EFSANE300 kodu ile 1000 TL ve üzeri alışverişlerinde anında 300 TL indirim fırsatını kaçırmayın, Flormar Brow Up Highlighter burada.

11.11'e özel kozmetik markalarında 1000 TL üzeri 300 TL indirimli ürünlerin tamamı burada.

Hepsiburada

10. The Purest Solutions Nemlendirici Krem

10. The Purest Solutions Nemlendirici Krem

Kozmetik markalarında, EFSANE300 kodu ile 1000 TL ve üzeri alışverişlerinde anında 300 TL indirim fırsatını kaçırmayın, The Purest Solutions Nemlendirici Krem burada.

11.11'e özel kozmetik markalarında 1000 TL üzeri 300 TL indirimli ürünlerin tamamı burada.

Hepsiburada
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11. Chloe Signature EDP 75 ml Kadın Parfüm

11. Chloe Signature EDP 75 ml Kadın Parfüm

Şu anda Hepsiburada satıcılı parfümler, %50 indirimde. Chloe Signature Edp 75 ml Kadın Parfüm, indirimle 6.019,98 TL yerine 3.009,99 TL.

11.11'e özel Hepsiburada satıcılı %50 indirimli parfümlerin tamamı burada.

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12. La Roche Posay Cicaplast Baume B5 100 ml - Kuru ve Tahriş Olmuş Ciltler için Onarıcı Bakım Kremi

12. La Roche Posay Cicaplast Baume B5 100 ml - Kuru ve Tahriş Olmuş Ciltler için Onarıcı Bakım Kremi

Kozmetik markalarında, EFSANE300 kodu ile 1000 TL ve üzeri alışverişlerinde anında 300 TL indirim fırsatını kaçırmayın, La Roche Posay Cicaplast Baume B5 100 ml Onarıcı Bakım Kremi burada.

11.11'e özel kozmetik markalarında 1000 TL üzeri 300 TL indirimli ürünlerin tamamı burada.

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